¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ªºÐÊë¥®¥Õ¥È¤Î¡ÖÌõ¤¢¤ê¥»ー¥ë¡×¡¢ºÇÂçÈ¾³Û¤Ç27¾¦ÉÊ
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ï¡¢¤ªºÐÊë¥®¥Õ¥È¤ÎÍ¾¾êºß¸Ë¤òºÇÂçÈ¾³Û¤Î³ä°ú²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖÌõ¤¢¤ê¥»ー¥ë¡×¤ò¡¢EC¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£2·î23Æü23»þ¤Þ¤Ç¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡¼è¤ê°·¤¤¤Ï²áµîºÇÂç¤È¤¤¤¦27¾¦ÉÊ¡£²áµî¤ÎÌõ¤¢¤ê¥»ー¥ë¤Ç¿Íµ¤¾å°Ì¤À¤Ã¤¿¥«¥Ë´Ì¤ä¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢Ä´Ì£ÎÁ¡¢ÀöºÞ¤Ê¤É¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢´¥ÌÍ¤äÄÁÌ£¡¢³¤ÂÝ¤Ê¤É¤â¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²Û»Ò¥®¥Õ¥È¤ÏÏÂÍÎ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²Û»Ò¥®¥Õ¥È¤Ê¤É7ÉÊ¤òÍÑ°Õ¤·¡¢²ÌÊª¥¸¥åー¥¹¤ä¥³ー¥Òー¥®¥Õ¥È¤Î¥»¥Ã¥È¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ä°úÎ¨¤Ï¡¢È¾³Û¤Î¾¦ÉÊ¤ò6ÉÊÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ÏºÇÂç45¡ó¥ª¥Õ¡¢²Û»Ò¥®¥Õ¥È¤ÏºÇÂç40¡ó¥ª¥Õ¤È¤¹¤ë¡£°ðÄí¤¦¤É¤ó¤ÈÌÍ¤Ä¤æ¤Î¥»¥Ã¥È¡¢ÄÁÌ£¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢40～50¡ó¥ª¥Õ¤Î¾¦ÉÊ¤Ï·×12ÉÊ¤Ç¡¢30～35¡ó¥ª¥Õ¤Î¾¦ÉÊ¤â7ÉÊ¤¢¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥»ー¥ë¤Ç¤ÏÈ¾³Û¾¦ÉÊ¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬³«»Ï1½µ´Ö¤Ç´°Çä¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Áá¤á¤Î³ÎÇ§¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç¤Ê¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢50¡ó¥ª¥Õ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¥Ï¥Ë¥Á¥í¡õ¥¥ç¥¯¥èー¤«¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥®¥Õ¥È¡×¡Ê3240±ß¡Ë¡¢¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§¡õAGF¥³ー¥Òー¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥®¥Õ¥È¡×¡Ê2700±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥ê¥¨ー¥ë¥Ûー¥à¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥È¡×¡Ê2750±ß¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢45¡ó¥ª¥Õ¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡ÖÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª ¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡õ¥Ø¥ë¥·ー¡×¡Ê2673±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¥Ã¥³ー¥Þ¥óÇ»¤¤¤À¤·ËÜ¤Ä¤æ¡õ°ðÄí¤¦¤É¤ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¡Ê2430±ß¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£40¡ó¥ª¥Õ¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡ÖÅìµþ½ÂÃ«¥×¥ì¥¼ー¥é ¥¬¥Èー¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¡Ê2592±ß¡Ë¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥»ー¥ë¤Ï¡¢¥É¥¦¥·¥·¥ã¤¬2025Ç¯10·î1Æü～12·î26Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¤ªºÐÊëÍÑ¥®¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Î¡¢Í¾¾êºß¸Ë¤ò³ä°ú²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤â¤Î¡£¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ó¡¢É¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¤·¤Æ·èºÑ¤¹¤ë¤È¡¢»ØÄê¤Î½»½ê¤ØÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5²ó¤ÎÌõ¤¢¤ê¥»ー¥ë¤ò³«ºÅ¤·¡¢¹ç·×Ìó5.9¥È¥ó¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£