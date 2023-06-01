¥³¥È¥Ö¥¥ä¡¢¡ÖMGS4¡×¤è¤ê¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥á¥¿¥ë¥®¥¢ RAY¡×ºÆÈÎÊ¬¤ò1·î15ÆüÈ¯Çä
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥á¥¿¥ë¥®¥¢ RAY¡×¤ÎºÆÀ¸»ºÉÊ¤ò1·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï10,780±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢KONAMI¤Î¥¹¥Æ¥ë¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¥á¥¿¥ë¥®¥¢¡×¥·¥êー¥º¡Ö¥á¥¿¥ë¥®¥¢ ¥½¥ê¥Ã¥É4 ¥¬¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡×¤è¤ê¡¢¡Ö¥á¥¿¥ë¥®¥¢ RAY¡×¤ò¥×¥é¥â¥Ç¥ë¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¡ÖÍ¿Íµ¡¡×¡¢¡ÖÌµ¿Íµ¡¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÁªÂò¼°¤ÇºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£Æ¬Éô¥»¥ó¥µー¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤ÈÅÉÁõºÑ¤ß¥Ñー¥Ä¤Ç¡¢Æ¬Éô¸ý¹ÐÆâ¤ËÆâÂ¢¤·¤¿¿å°µ¥«¥Ã¥¿ー¤ÏÆ¬ÉôÅ¸³«ÍÑ¤Î°ìÉôº¹¤·ÂØ¤¨¥Ñー¥Ä¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·àÃæ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿º¸±¦¤ÎÂÎ¢¤ËÀÜÂ³²ÄÇ½¤ÊÀìÍÑ¥Ùー¥¹¡¢¹ßÃå¾õÂÖ¤òºÆ¸½²ÄÇ½¤ÊÂ¼ó¡¢É¨Éô¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥®¥¢¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÕÂ°ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÂÎ¤ÈÆ±¥¹¥±ー¥ë¤Î¥½¥ê¥Ã¥É¡¦¥¹¥Íー¥¯(¥ªー¥ë¥É¡¦¥¹¥Íー¥¯)¡¢¥ê¥¥Ã¥É¡¦¥ª¥»¥í¥Ã¥È¡¢¥Ø¥¤¥Ö¥óÊ¼3¼ï¤Î¹ç·×5ÂÎ¤¬Æ±º¤¹¤ë¡£ÆÃÄ§Åª¤ÊÒÄ·¿ÌÂºÌ¤ÏÉÕÂ°¤Î¥Ç¥«ー¥ë¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÊÌÇä¤ÎM.S.G ¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥Ùー¥¹¡¦¥Í¥ª¡×¡¢¡Ö¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥Ùー¥¹ ¡Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°3¡Ï¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
(C) 2014 Konami Digital Entertainment
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤ÏºÆÀ¸»º¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»£±ÆÍÑ¤ËÅÉÁõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£