[ÀÐÌî½ãÌé¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤È¤ª¶â¡×]15ÆüÈ¯Çä¡ÖNothing Phone (3a) Lite¡×¤Ï³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ê¤é3Ëü±ßÂæ¡¢¡ÖCMF¡×¤ä¡Ö(3)¡×¤È¤É¤¦°ã¤¦¡©
¡¡Nothing Technology¤Ï¡¢1·î15Æü¤ËNothing¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖNothing Phone¡Ê3a¡ËLite¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤Ë³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÈÄó·È¤·¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢Nothing¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³È½¼¡£²Á³ÊÂÓ¤â¹¤¬¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë¤½¤ÎÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Nothing Phone¡Ê3a¡ËLite¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊNothing¤¬Á÷¤ê½Ð¤¹¤â¤Ã¤È¤â¥³¥¹¥Ñ¤Î¹â¤¤1Âæ¤Ç¤¹¡£
15Æü¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ëNothing Phone¡Ê3a¡ËLite¡£Nothing¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç½é¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ëÀìÍÑ¤Î¥ì¥Ã¥É¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Î÷²Á¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡ÖNothing Phone¡Ê3a¡Ë¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖCMF Phone 2 Pro¡×¤â¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬»÷¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬¾¯¡¹Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢Nothing Phone¡Ê3a¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÆ±¼Ò¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÀ°Íý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±µ¡¤ÎÆÃÄ§¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É～¥¨¥ó¥È¥êー¤Þ¤Ç¤½¤í¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏNothing Phone¡Ê3¡Ë¤Çºþ¿·
¡¡¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¿·µ¬»²Æþ¤·¤¿Nothing¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ä¡¢¥¹¥Þ¥Û¤â3À¤ÂåÌÜ¡£¡ÖNothing Phone¡×¤Î¸å¤ËÂ³¤¯ÈÖ¹æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¤Âå¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖNothing Phone¡Ê3¡Ë¡×¡£¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ËSnapdragon 8s Gen 4¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï12Ëü4800±ß¤«¤é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Nothing¤Ï¡¢¤³¤ÎNothing Phone¡Ê3¡Ë¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆÃÄ§¤À¤Ã¤¿ÇØÌÌ¤ÎLED¥é¥¤¥È¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¡ÖGlyph¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤¤¤¦¾®·¿¤ÎLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê»ëÇ§À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ©ÌÀ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ÏÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÇØÌÌÁ´ÂÎ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤ÏÂç¤¤¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿ÇØÌÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿Nothing Phone¡Ê3¡Ë¡£²Á³Ê¤Ï12Ëü4800±ß¤«¤é
¡¡¾¯¡¹¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÎ÷²Á¥â¥Ç¥ë¤Ë¤¢¤¿¤ëNothing Phone¡Ê3a¡Ë¤¬¡¢Âè2À¤Âå¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£È¯Çä¤¬Nothing Phone¡Ê3¡Ë¤è¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Î²ó¤ê¤Ë¡ÖGlyph¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¤¥¹¡×¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐÂè2À¤Âå¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢Nothing Phone¡Ê3¡Ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò´§¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯4·îÈ¯Çä¤ÎNothing Phone¡Ê3a¡Ë¡£Nothing Phone¡Ê3¡Ë¤ÎÎ÷²ÁÈÇ¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤À¤¬¡¢Àè¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÏÂè2À¤Âå´ó¤ê¤À
¡¡¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëNothing Phone¡Ê3a¡ËLite¤ÎÊý¤¬¡¢¤è¤êÂè3À¤Âå¤ÎNothing Phone¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ê¡ÖGlyph¥é¥¤¥È¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°Õ¾¢¤ä¥«¥á¥é¤ÎÇÛÃÖ¤Ê¤É¤«¤é¤Ï¡¢Nothing Phone¡Ê3¡Ë¤é¤·¤µ¤¬¾ú¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢·¿ÈÖ¤ÎºÇ¸å¤ËLite¤È¤Ä¤¯¤³¤È¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Îµ¡¼ï¤ÏNothing Phone¡Ê3a¡Ë¤Î²¼¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ëÃ¼Ëö¡£Î÷²ÁÈÇ¤ò¼¨¤¹¡Öa¡×¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö·ÚÎÌ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢²Á³Ê¤Ë¤â¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Nothing Phone¡Ê3a¡Ë¤ÏÄ¾ÈÎ²Á³Ê¤Ç5Ëü4800±ß¤«¤é¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Nothing Phone¡Ê3a¡ËLite¤Ï4Ëü2800±ß¤È¡¢1Ëü2000±ß°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Nothing Phone¡Ê3a¡ËLite¤Î²Á³Ê¤Ï4Ëü2800±ß¡£¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¤ÎNothing Phone¡Ê3a¡Ë¤è¤ê°Â¤¤
¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ä¥«¥á¥é¤ÎÀÇ½¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥È¥êー²½¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç¤Ï3Ëü±ßÂæÁ°È¾¤Ë
¡¡¥¹¥Ú¥Ã¥¯Åª¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Nothing Phone¡Ê3a¡Ë¤¬¥¯¥¢¥ë¥³¥à¤ÎSnapdragon 7s Gen 3¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Nothing Phone¡Ê3a¡ËLite¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¥Æ¥Ã¥¯¤ÎDimensity 7300 Pro 5G¡£¥«¥á¥é¤â¡¢Nothing Phone¡Ê3a¡Ë¤Ë¤Ï5000Ëü²èÁÇË¾±ó¥«¥á¥é¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Lite¤ÏÂå¤ï¤ê¤Ë200Ëü²èÁÇ¤Î¥Þ¥¯¥í¥«¥á¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¥Æ¥Ã¥¯¤ÎDimensity 7300 Pro 5G¤òºÎÍÑ¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸å½Ò¤¹¤ëCMF Phone 2 Pro¤ÈÆ±¤¸¤À
¥È¥ê¥×¥ë¥«¥á¥éÅëºÜ¤À¤¬¡¢3¤ÄÌÜ¤Ï200Ëü²èÁÇ¤Î¥Þ¥¯¥í¥«¥á¥é¤Ç¡¢Ë¾±ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿Nothing Phone¡Ê3a¡Ë¤«¤é¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥óÅª¤Ë¤Ï¹Å¼Á¥¬¥é¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢Nothing Phone¡Ê3¡Ë¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯Åª¤Ë¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤ËNothing Phone¡Ê3a¡Ë¤è¤ê²¼¡£¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢²Á³Ê¤ò²¼¤²¤Æ¤è¤êÇã¤¤¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ã¼Ëö¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¹Å¼Á¤Ê¥¬¥é¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¾å¼Á
¡¡¤È¤Ï¸À¤¨¡¢1Ëü2000±ßº¹¤À¤È¡¢¤¢¤Þ¤êÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡¢3Ç¯～4Ç¯ÄøÅÙ»È¤¦¤â¤Î¤Î¤¿¤á¡¢1¥«·î¤¢¤¿¤ê¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¿ôÉ´±ß¤Î°ã¤¤¤Ë¤·¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³äÉê¤ÇÇã¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡¢¤³¤ÎÈùÌ¯¤Ê²Á³Êº¹¤À¤È°ã¤¤¤¬Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Nothing Phone¡Ê3a¡ËLite¤Ï³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤À¤ÈËÜÂÎ²Á³Ê¤¬3Ëü2890±ß¤Þ¤Ç°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Nothing Phone¡Ê3a¡Ë¤È¤Îº¹¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç¤Ï¡¢11·î¤ËNothing Phone¡Ê3a¡Ë¤âÃÍ²¼¤²¤·¤Æ4Ëü6900±ß¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ ¤É¤Á¤é¤âNothing¤«¤éÄ¾ÀÜ¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤ê¤ª¥È¥¯ ¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢²óÀþ¤ËÉ³¤Å¤«¤Ê¤¤Ã¼ËöÃ±ÂÎÈÎÇä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Nothing Phone¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ê¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¤ª¥È¥¯¤µ¤«¤é¤«¡¢ËÜ¹Æ¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤ÏÃ±ÂÎÈÎÇäÈÇ¤Ï½é²óÆþ²ÙÊ¬¤¬´°Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç¤Ï¡¢3Ëü2890±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²óÀþ·ÀÌó¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ã±ÂÎ¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¤À
¡¡Nothing Phone¡Ê3a¡ËLite¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âè3À¤Âå¤Ï¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¡¢¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤Î3¤Ä¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Nothing Phone¡Ê3a¡Ë¤Î¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖNothing Phone¡Ê3a¡ËPro¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤È¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¤Î´Ö¤¬¤ä¤ä¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢É¬Í×¤Êµ¡Ç½¡¢ÀÇ½¤ÈÍ½»»¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
CMF Phone 2 Pro¤Ï¥¨¥ó¥È¥êー¡© ¤½¤ì¤È¤â¥ß¥Ã¥É¡©
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Nothing¤Ë¤Ï¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëCMF¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÂè2À¤Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï2025Ç¯7·î¤ËCMF Phone 2 Pro¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Nothing Phone¤ÈÆ±ÍÍ¡¢CMF Phone 2 Pro¤â³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç¼è¤ê°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡CMF Phone¤Ï¡¢Nothing¤è¤ê¤âÎ÷²Á¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡ÈPro¡É¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë´ó¤ê¤ÎÀÇ½¤Ç¡¢²Á³Ê¤ÏÄ¾ÈÎ²Á³Ê¤Ï4Ëü7800±ß¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾ÈÎ²Á³ÊÆ±»Î¤ÎÈæ³Ó¤À¤È¡¢Nothing Phone¡Ê3a¡ËLite¤È¤Îº¹¤Ï¡¢5000±ß¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
7·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿CMF Phone 2 Pro¡£Nothing¤Î¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÅª°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÎÃ¼Ëö¤À
¡¡¥Ùー¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¡ÖCMF Phone 2¡×¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢CMF Phone¤ÎÃæ¤Ç¤Î¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤¬Nothing Phone¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥È¥êー¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¹Í¤¨¤ì¤ÐÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ÏNothing Phone¡Ê3a¡ËLite¤ÈÆ±¤¸Dimensity 7300 Pro 5G¡£5000±ß¹â¤¤¤Ö¤ó¡¢CMF Phone 2 Pro¤Ë¤Ï5000Ëü²èÁÇ¤ÎË¾±ó¥«¥á¥é¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎCMF Phone 2 Pro¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï²¼¤«¤éNothing Phone¡Ê3a¡ËLite¡ãCMF Phone 2 Pro¡ãNothing Phone¡Ê3a¡Ë¡ãNothing Phone¡Ê3¡Ë¤È¤¤¤¦½çÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢µ÷Î¥Åª¤Ë¤ÏNothing Phone¡Ê3a¡ËLite¤ÈCMF Phone 2 Pro¤¬Èó¾ï¤Ë¶á¤¯¡¢¤½¤Î¾å¤ËNothing Phone¡Ê3a¡Ë¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯´Ö¤¬¶õ¤¤¤ÆNothing Phone¡Ê3¡Ë¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4µ¡¼ï¤ÎÀÇ½¤È²Á³Ê¤ò¥×¥í¥Ã¥È¤·¤¿ºÝ¤Î¤ª¤ª¤è¤½¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¡£¿Þ¤ÏGemini¤¬ºîÀ®
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç¤Ï¡¢CMF Phone 2 Pro¤¬4Ëü7800±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤ËNothing Phone¡Ê3a¡ËLite¤Ï3Ëü2890±ß¤ÈÇË³Ê¤Î¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡CMF Phone¤Ï¥¯¥é¥Õ¥È´¶¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢3¤ÄÌÜ¤Î¥«¥á¥é¤¬Ë¾±ó¤È¤¤¤Ã¤¿°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËNothing Phone¡Ê3a¡ËLite¤¬°Â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¡¢½»¤ßÊ¬¤±¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Nothing¤Î²Á³Ê¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤È¥¨¥ó¥È¥êー¤¬½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤À¤È¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¤¬¼ê¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ÏNothing Phone¡Ê3a¡ËLite¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ê¹¥¡£¥áー¥«ー¤È¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¡¢¤ä¤äÈÎÇäÀïÎ¬¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐCMF Phone 2 Pro¤¬Nothing Phone¡Ê3a¡Ë¤Ë¶á¤¤¡£¥áー¥«ー¤È¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤ä¤ä°ÌÃÖ¤Å¤±¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë
¡¡¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×Åª¤Ë¤Ï´°À®¤·¤¿´¶¤Î¤¢¤ëNothing Phone¤Ç¤¹¤¬¡¢CMF Phone¤È¤Î½»¤ßÊ¬¤±¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ïº£¸å¤Î²ÝÂê¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¤È¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Î´Ö¤¬Âç¤¤¯¶õ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤â¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¾õ¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¤Ï¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÅêÆþ¤ÏÆñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤½¤í¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÁ´µ¡¼ïÅêÆþ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤ä¤ä¹ÅÄ¾²½¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û»Ô¾ì¤ò¤«¤²ó¤¹Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤1¼Ò¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£