¥í¡¼¥Þ¤¬¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¥Þ¥ì¥ó¤ò³ÍÆÀ¤Ø¡ÄÇã¤¤¼è¤êµÁÌ³ÉÕ¤¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¹Ô¤¤¬Ç÷¤ë
¡¡¥í¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¥É¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ì¥ó¤Î³ÍÆÀ¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£14Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß26ºÐ¤Î¥Þ¥ì¥ó¤Ï¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤ò·Ð¤Æ¡¢Êì¹ñ¤ÎÌ¾ÌçPSV¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2020¡Ý21¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¸ø¼°Àï45»î¹ç½Ð¾ì¤Ç27¥´¡¼¥ë10¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤òÈäÏª¤·¡¢2021Ç¯²Æ¤Ë¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤¹¤È¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï46»î¹ç½Ð¾ì¤Ç10¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Þ¥ì¥ó¤Ï¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¡¢¹¶·â¿Ø¤ÎÊä¶¯¤òÌÜ»Ø¤¹¥í¡¼¥Þ¤«¤é´Ø¿´¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ø¥¹¥«¥¤¡Ù¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÜÀÒ¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¡ÖÈ¾¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Çº£µ¨½ªÎ»¸å¤ÎÇã¼èµÁÌ³¤¬ÉÕÂÓ¤¹¤ë·ÀÌó¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤Ï200Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó3²¯6000Ëü±ß¡Ë¤Ç´°Á´°ÜÀÒ°Ü¹Ô»þ¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ï2500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó46²¯±ß¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ì¥ó¤Ï1·î14Æü¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÅÏ¤ëÍ½Äê¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ô¥¨¥í¡¦¥¬¥¹¥Ú¥ê¡¼¥Ë´ÆÆÄ¤ò¾·¤Ø¤¤¤·¤¿¥í¡¼¥Þ¤Ï¡¢20»î¹ç¤¬¾Ã²½¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö39¡×¤Î5°Ì¡£UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï10°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Þ¥ì¥ó¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍFW¥í¥Ó¥Ë¥ª¡¦¥ô¥¡¥¹¤Î³ÍÆÀ¤¬ÉÃÆÉ¤ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
