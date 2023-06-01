¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤ò°ìÂÀè¤ËÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿¡ª¡Ú2026.1¡Û¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤¬ÅÐ¾ì
¡¡ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤ò1·î16Æü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤Î²Á³Ê¤Ï510±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤è¤ê¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£³Æ¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Á°²óÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥çー¥¸¡×¤È¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢º£·î¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤È¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£º£²ó¤âÀè·îÆ±ÍÍ¤Ë2¥·¥êー¥ºÆ±»þÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè1ÃÆ¤Ï1·î16Æü¤«¤é1·î22Æü¤Þ¤Ç¡¢Âè2ÃÆ¤Ï1·î23Æü¤«¤é1·î29Æü¤Þ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³ÆÃÆ3¼ïÎà¤Î¹ç·×6¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢1·î30Æü¤«¤é¤ÏÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Á´¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡ÊÀ»ï¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È °ìÂÀè¤ËÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿¡ª¡×¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤Î¿·ºî¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¤½¤ÎÈ¯É½¤ËÀè¶î¤±¤ÆÂÎ¸³¤·¡¢³Æ¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥Õ¥©¥È¥ì¥Ýー¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³ー¥Êー¤È¤·¤Æ¤ÏÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢º£²ó¤â¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¥µ¥ó¥×¥ë¤ò°ìÂÀè¤ËÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁáÂ®¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡×¥·¥êー¥º ´ØÏ¢µ»ö
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢±±°æµ·¿Í»á¤Ë¤è¤ë¥®¥ã¥°Ì¡²è¤À¡£1992Ç¯¤è¤ê¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¡¢°ìµ¤¤Ë¿Íµ¤¤¬³ÈÂç¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢±Ç²è¤ä¥²ー¥à¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ìÂ³¤±¡¢¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï³§¤µ¤ó¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¤Ï¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÊø¤µ¤º¤Ë¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ð¤«¤ê¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã±½ã¤Ë½¸¤á¤Æ¤âÍ·¤ó¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±»þÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÌ¹Æ¤Ë¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤Á¤é¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡º£²ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¤ÈÂè2ÃÆ¹ç¤ï¤»¤Æ¹ç·×6¼ïÎà¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¤Ø¤ó¤·¤ó¡ª¥«¥ó¥¿¥à¡¦¥í¥Ü¡×¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤«¤é¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¡¢¡Ö¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥é¥¤¥Àー¡×¤Î3¼ïÎà¤¬¤ª¤â¤Á¤ã¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤¿¤»¡ª¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Ã¥¯¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡×¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¥«ー¥É¥Ñー¥Æ¥£ー¤À¥¾¡ª¡×¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤Ç¤æ¤á¤ß¤ë¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²ó¤Ï¤ª¤â¤Á¤ãÂÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯È¢¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè1ÃÆ¤¬Ãã¿§¤ÇÂè2ÃÆ¤ÏÇöÎÐ¿§¤À¡£
¤³¤Á¤é¤¬Âè1ÃÆ¡Ê1·î16Æü～1·î22Æü¡Ë¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¡£¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡Ö¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥é¥¤¥Àー¡×¡¢¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¤Ø¤ó¤·¤ó¡ª¥«¥ó¥¿¥à¡¦¥í¥Ü¡×¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤«¤é¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×
¤³¤Á¤é¤¬Âè2ÃÆ¡Ê1·î23Æü～1·î29Æü¡Ë¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¡£¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡Ö¤ª¤Þ¤¿¤»¡ª¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Ã¥¯¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡×¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¥«ー¥É¥Ñー¥Æ¥£ー¤À¥¾¡ª¡×¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤Ç¤æ¤á¤ß¤ë¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×
¤³¤Á¤é¤¬º£²ó¤Î¤ª¤â¤Á¤ãÂÞ¤Ê¤é¤Ì¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¡£Ãã¿§¤¬Âè1ÃÆ¡¢ÇöÎÐ¿§¤¬Âè2ÃÆ¤À
¡¡ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë¤Ï¡ÖÁÛÁüÎÏ¡¢¿Þ·Á¤È¶õ´Ö¡¢¿ÈÂÎÆ°ºî¡×¤¬¥Æー¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤¬¼è¤êÂ·¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÂè1ÃÆ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¤Ø¤ó¤·¤ó¡ª¥«¥ó¥¿¥à¡¦¥í¥Ü¡×¤Ï¡¢¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÊÑ·Á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¼«Í³¤ËÊª¸ì¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÍ·¤Ö¤³¤È¤ÇÁÛÁü¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤éÊÑ·Á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¤Ï¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¹Í¤¨¤ë¶õ´ÖÇ§¼±¤ÎÎÏ¤ò°é¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¼«ÂÎ¤â¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤ä¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁÛÁü¤·¤ÆÍ·¤Ö¤´¤Ã¤³Í·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤â¡¢¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÍÍ¡¹¤ÊÍ·¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£Àè¤Û¤É¤Î¥«¥ó¥¿¥à¡¦¥í¥Ü¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ·Á¤·¤Ê¤¬¤éÍ·¤Ö¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ°¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤ä¥«ー¥É¥²ー¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤â¤Î¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¤ÈÂè2ÃÆ¤É¤Á¤é¤â3¼ïÎà¤º¤Ä½çÈÖ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤Û¤É¿ô¤âÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤¿¤áÃ±½ã¤Ë¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
²û¤«¤·¤¤¤ª¤â¤Á¤ã¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥¢¥Ë¥á¤Ç´Ñ¤¿¥·ー¥ó¤¬ÁÉ¤ë¡ª
¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¤â½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À
Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¥«¥ó¥¿¥à¡¦¥í¥Ü¤ä¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥é¥¤¥Àー¤¬ÅÐ¾ì
¡Ö¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥é¥¤¥Àー¡×
¡ÚÄó¶¡´ü´Ö¡ÛÂè1ÃÆ¡§1·î16Æü～1·î22Æü
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥é¥¤¥Àー¡×¤Ï¡¢¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó²¾ÌÌ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤À¡£Í·¤ÓÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥È¥ì¥¤¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤¿¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò¥¢¥¯¥·¥ç¥ó²¾ÌÌ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¡¢¸å¤í¤«¤é»Ø¤Ç²¡¤·¤ÆÈô¤Ó½Ð¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯Èô¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Í§Ã£¤ä²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¶¥¤¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥È¥ì¥¤¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó²¾ÌÌ¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¾õÂÖ¤ÇÈ¢¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í·¤Ó»Ï¤á¤ëÁ°¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥é¥¤¥Àー¡×¤Î¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¤ÎÃæ¿È¤À
¡Ö¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥é¥¤¥Àー¡×¤ËÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀâÌÀ½ñ
ÀâÌÀ½ñ¤ÎÎ¢ÌÌ¤ÏÁ´¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤¿¤â¤Î¤À
¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó²¾ÌÌ¤Î¤É¤Á¤é¤â¥¯¥ëー¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ÏÊ¿¤é¤À
Î¢ÌÌ¤âÆ±¤¸³¨ÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥È¥ì¥¤¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥Þー¥¯¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤³¤Á¤é¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í
¸å¤í¤«¤é¥È¥ì¥¤¤ÎÉôÊ¬¤ò²¡¤·¤ÆÈô¤Ð¤½¤¦¡ª
¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¤Ø¤ó¤·¤ó¡ª¥«¥ó¥¿¥à¡¦¥í¥Ü¡×
¡ÚÄó¶¡´ü´Ö¡ÛÂè1ÃÆ¡§1·î16Æü～1·î22Æü
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¤Ø¤ó¤·¤ó¡ª¥«¥ó¥¿¥à¡¦¥í¥Ü¡×¤Ï¡¢¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥éー¤Î¥«¥ó¥¿¥à¡¦¥í¥Ü¤ËÊÑ·Á¤¹¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë¤Ï¥·ー¥ë¤¬2ËçÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ªÅ¹¤Î³°´ÑÍÑ¤Î¤â¤Î¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÊÑ·Á¤·¤¿¸å¤Î»ÑÍÑ¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÍ·¤Ó»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¥·ー¥ë¤ÎÎ¢ÌÌ¤ÇÅ½¤ë¾ì½ê¤ò¤è¤¯³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¤Ø¤ó¤·¤ó¡ª¥«¥ó¥¿¥à¡¦¥í¥Ü¡×¤Î¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¤ÎÃæ¿È¤À
¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¤Ø¤ó¤·¤ó¡ª¥«¥ó¥¿¥à¡¦¥í¥Ü¡×¤ËÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀâÌÀ½ñ
Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ë¤Ï2¼ïÎà
Î¢ÌÌ¤Ë¤É¤³¤ËÅ½¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
Í·¤Ó»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¥·ー¥ë¤òÅ½¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦
¤³¤Á¤é¤¬¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¤ªÅ¹¤Î¾õÂÖ
ÊÑ·Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²£¤«¤é¸«¤ë¤È¾¯¤·¤¤¤Ó¤Ä¤À
ÇØÌÌÂ¦¤âÅ¹ÊÞ¤Ë¸«¤¨¤ë
¥í¥Ü¤¬ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë
Å¹ÊÞ¤Î¾õÂÖ¤«¤éÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤³¤¦
¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥«¥ó¥¿¥à¡¦¥í¥Ü¤ËÊÑ·Á¡ª
¤³¤Á¤é¤ÏÂ¦ÌÌ¤«¤é¸«¤¿¤È¤³¤í
¼«Î©¤µ¤»¤Æ¾þ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë
¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤«¤é¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×
¡ÚÄó¶¡´ü´Ö¡ÛÂè1ÃÆ¡§1·î16Æü～1·î22Æü
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤«¤é¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤À¡£ÉáÃÊ¤ÏÈ¢¤Î²¼¤«¤éÂ¤ÎÉôÊ¬¤À¤±½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤¬¡¢È¢¤Î²¼¤ÎÉôÊ¬¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬´é¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤«¤é¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¤ÎÃæ¿È¤À
¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤«¤é¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤ËÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀâÌÀ½ñ
¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¥æ¥Ëー¥¯¤À
È¢¤ÎÉôÊ¬¤Ï¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë
¤³¤Î¤Þ¤ÞÎ©¤Æ¤Æ¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À
¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬´é¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í
¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤À
¸å¤í¤«¤é¤Ç¤â²¿¤Î¥¥ã¥é¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤ë
Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ä¿À·Ð¿ê¼å¡¢ÉÛÃÄ¤Ç¿²¤ë¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª
¡Ö¤ª¤Þ¤¿¤»¡ª¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Ã¥¯¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡×
¡ÚÄó¶¡´ü´Ö¡ÛÂè2ÃÆ¡§1·î23Æü～1·î29Æü
¡¡ºÇ¶á¤Ï¼«Âð¤Ç¥á¥Ë¥åー¤òÃíÊ¸¤·¤ÆÇÛÃ£¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤¿¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó²¾ÌÌ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¤ª¤Þ¤¿¤»¡ª¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Ã¥¯¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡×¤À¡£
¡¡ÅÀ¿ô¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥·ー¥ë¤¬Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍ·¤Ó»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¤½¤Á¤é¤âÅ½¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÄìÌÌÂ¦¤Î¥íー¥éー¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Á¤é¤òÅ¾¤¬¤¹¤³¤È¤Ç¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¾å²¼¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¤ª¤Þ¤¿¤»¡ª¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Ã¥¯¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡×¤Î¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¤ÎÃæ¿È¤À
¡Ö¤ª¤Þ¤¿¤»¡ª¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Ã¥¯¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡×¤ËÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀâÌÀ½ñ
¤³¤Á¤é¤¬Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ë
ÇØÌÌÂ¦¤ò¸«¤Æ¡¢¥·ー¥ë¤òÅ½¤ë¾ì½ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤³¤¦
¤Þ¤º¤Ï¥·ー¥ë¤òÅ½¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡ª
±«¤â¤·¤Î¤²¤ë²°º¬ÉÕ¤¤Î¥Ð¥¤¥¯¤À
¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó²¾ÌÌ¡ª¡©
ÇØÌÌÂ¦¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë
ÄìÌÌ¤Ë¥íー¥éー¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë
¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥Ð¥¤¥¯¤òÁ°¸å¤ËÆ°¤«¤¹¤È¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¾å²¼¤ËÆ°¤¯
¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¥«ー¥É¥Ñー¥Æ¥£ー¤À¥¾¡ª¡×
¡ÚÄó¶¡´ü´Ö¡ÛÂè2ÃÆ¡§1·î23Æü～1·î29Æü
¡¡º£²ó¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤ÈºÝ¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¥«ー¥É¥Ñー¥Æ¥£ー¤À¥¾¡ª¡×¤À¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÅ¹ÊÞ¤òºÆ¸½¤·¤¿¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÏÈ¢¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤ò³«¤±¤ë¤È¥«ー¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥«ー¥É¤ò»È¤Ã¤Æ2Ëç¤º¤Ä¤á¤¯¤ê¥Ú¥¢¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¿À·Ð¿ê¼å¡×¤ÈÆ±¤¸¥ëー¥ë¤Î¥²ー¥à¤òÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÍ·¤Ó½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¥±ー¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÊÝ´É¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¥«ー¥É¥Ñー¥Æ¥£ー¤À¥¾¡ª¡×¤Î¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¤ÎÃæ¿È¤À
¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¥«ー¥É¥Ñー¥Æ¥£ー¤À¥¾¡ª¡×¤ËÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀâÌÀ½ñ
Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ë
¥·ー¥ë¤ÎÅÀ¿ô¼«ÂÎ¤Ï¾¯¤Ê¤á¤À
¥·ー¥ë¤òÅ½¤Ã¤Æ³°´Ñ¤ò´°À®¤µ¤»¤è¤¦
³¨ÊÁ¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤
²£¤«¤é¸«¤ë¤È¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃÊº¹¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
Î¢ÌÌ¤Ï¥·ー¥ë¤Ê¤É¤ÏÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤¿¤È¤³¤í
¤³¤Á¤é¤¬Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«ー¥É¤À
Î¢ÊÖ¤·¤Æ½çÈÖ¤Ë¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¥Ú¥¢¤Î¥«ー¥É¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤½¤¦
¥«ー¥É¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë³¨¤â¥¥åー¥È¤À
¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤Ç¤æ¤á¤ß¤ë¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×
¡ÚÄó¶¡´ü´Ö¡ÛÂè2ÃÆ¡§1·î23Æü～1·î29Æü
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤Ç¤æ¤á¤ß¤ë¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÊÁ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÉÛÃÄ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤À¡£±¦¾åÂ¦ÌÌÂ¦¤Ë¥À¥¤¥ä¥ë¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤ò²ó¤¹¤³¤È¤Ç¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï3¼ïÎà¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÃæ¤ò³«¤±¤Æ¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÎ¢ÊÖ¤¹¤³¤È¤ÇÊÌ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Á´Éô¤Ç6¼ïÎà¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤Ç¤æ¤á¤ß¤ë¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¤ÎÃæ¿È¤À
¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤Ç¤æ¤á¤ß¤ë¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤ËÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀâÌÀ½ñ
Ì´¸«¤ë¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª
¸ü¤ß¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ê¤¤
Î¢ÌÌ¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë
³¨¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ï¥À¥¤¥ä¥ë¤ò²ó¤½¤¦
¤É¤Î³¨¤â¸ÄÀÅª¤ÇÌÌÇò¤¤
¥Õ¥¿¤ò³°¤·¤¿¤È¤³¤í
¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÎ¢ÊÖ¤·¤·¤ÆÊÌ¤Î³¨¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡¡¤Ò¤ÈÄÌ¤êº£²ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤òÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿´¶ÁÛ¤À¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Ä¤Ä¤â¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤é¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Ã±½ã¤Ë¤µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÍ·¤Ó»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¥·ー¥ë¤òÅ½¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤ÉÁ°½àÈ÷¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼ê½ç¤â´Þ¤á¤Æ¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤é¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤É¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤âÁ´¤¯°ã¤¦Í·¤ÓÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¥æ¥Ëー¥¯¤À¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï1·î16Æü¤è¤ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯Á´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£³§¤µ¤ó¤â¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÏËè²ó¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÎÇä´ü´Ö¤Î½ªÎ»¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë´°Çä¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤áÍß¤·¤¤¤ª¤â¤Á¤ã¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¡£
(C)±±°æµ·¿Í¡¿ÁÐÍÕ¼Ò¡¦¥·¥ó¥¨¥¤¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦£Á£Ä£Ë