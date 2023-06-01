¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û¥½¥Ëー¤Î¥ß¥éー¥ì¥¹°ì´ã¥«¥á¥é¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¡ÚAmazon¡§¥ß¥éー¥ì¥¹°ì´ã¥«¥á¥é¡Û ¥»ー¥ë´ü´Ö¡§1·î15Æü～1·î28Æü23»þ59Ê¬
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¥½¥Ëー¤Î¥ß¥éー¥ì¥¹°ì´ã¥«¥á¥é¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï1·î28Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢0.02ÉÃ¤Î¹âÂ®¥ªー¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹¤Ç¡¢Æ°¤¯Èï¼ÌÂÎ¤Ë¤âÁÇÁá¤¯¥Ô¥ó¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¡ÖILCE-6400Y¡×¤È¡¢Vlog¤ËÆÃ²½¤·¤¿»£±Æµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖZV-E10L¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
SONY APS-C ¥ß¥éー¥ì¥¹°ì´ã¥«¥á¥é ¦Á6400 ¥À¥Ö¥ë¥ºー¥à¥ì¥ó¥º¥¥Ã¥È¡ÊÆ±º¥ì¥ó¥º:SELP1650+SEL55210¡Ë
ILCE-6400Y B
ILCE-6400Y S
SONY VlogÍÑ¥«¥á¥é ¥ì¥ó¥º¸ò´¹¼°VLOGCAM APS-C ¥ß¥éー¥ì¥¹°ì´ã¥«¥á¥é ZV-E10 ¥Ñ¥ïー¥ºー¥à¥ì¥ó¥º¥¥Ã¥È¡ÊÆ±º¥ì¥ó¥º¡§SELP1650¡Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¹¥¯¥êー¥óÉÕÂ°
ZV-E10L W
ZV-E10L B