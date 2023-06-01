¡Ø±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë ¡ÁÌóÂ«¤Î»þ·×Âæ¡Á¡Ù¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×½ÐÉÊ·èÄê¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤Ø
¡¡2020Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë ¡ÁÌóÂ«¤Î»þ·×Âæ¡Á¡Ù¤¬¡¢À¤³¦»°Âç±Ç²èº×¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÂè76²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¡Ê³«ºÅ´ü´Ö¡§2·î12Æü¡Á22Æü¡Ë¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÆüËÜ¸ø³«¡Ê3·î27Æü¡Ë¤ËÀè¶î¤±¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡Ù¤ò5Ê¬¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ì¡¢¥Ù¥Í¥Á¥¢¤ÈÊÂ¤Ö¹ñºÝÅª¤Ë¸¢°Ò¤¢¤ë±Ç²èº×¡£Ãæ¤Ç¤â1978Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ä¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼¤Î»ëÅÀ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î±Ç²è¿Í¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤ÏÆ±ÉôÌç¤Ç¡¢ºÇ¹â¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ù¥¢¾Þ¤ò¶¥¤¦¡£
¡¡Á°ºî¡Ø±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¹ñÆâ³°30°Ê¾å¤Î±Ç²èº×¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¹ñÆâÆ°°÷196Ëü¿Í¤òµÏ¿¡£¸¶ºî¤ÏÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô78ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ä²ÎÉñ´ì¡¢¥Ð¥ì¥¨¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤ØÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¿·ºî¤Ç¤â¡¢À½ºîÁí»Ø´ø¡¦¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤òÀ¾ÌîÎ¼×¢¡¢´ÆÆÄ¤ò×¢ÅÄÍµ²ð¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤òSTUDIO4¡î¤¬Ã´Åö¡£¥ë¥Ó¥Ã¥ÁÌò¤ò±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¤¬Ì³¤á¡¢¥×¥Ú¥ëÌò¤ÏÁ°ºî¤ËÂ³¤·¦ÅÄÀµ¹§¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»³»û¹¨°ì¡¢Æ£¿¹¿µ¸ã¡¢°ËÆ£º»è½¡¢ÅìÌî¹¬¼£¡¢¶Ó¸ñ¡¢¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¤é¤¬¥Ü¥¤¥¹¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àµ¼°½ÐÉÊ·èÄê¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢À¾Ìî¤Ï¡ÖËÜºî¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÂ³ÊÔ¡É¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ëÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»î¤ß¤¬À¤³¦Åª¤Ê±Ç²èº×¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢Âç¤¤ÊÎå¤ß¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤¬¹ï¤à¿·¤·¤¤»þ´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡×¢ÅÄ´ÆÆÄ¤â¡ÖÂçÊÑ¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¶Ã¤¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÎºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤¬À¤³¦Ãæ¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡STUDIO4¡î¤ÎÅÄÃæ±É»Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤â¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤¿¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤Î¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤«¤éÀ¤³¦¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¥ë¥Ó¥Ã¥Á¤Î·è¤·¤Æ¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¾ðÇ®¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿´¤òÉ¬¤ºË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢±Ç²èº×¤Ë¤ÏÀ¾Ìî¡¢×¢ÅÄ´ÆÆÄ¡¢ÅÄÃæ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬»²²ÃÍ½Äê¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â²ò¶Ø¡£Ãæ±û¤Ë¤Ï¡¢¥³¥¦¥â¥ê¤Î±©¤Î¤è¤¦¤ÊµðÂç¤ÊÍã¤ò»ý¤ÄÈô¹ÔÄú¤òÎÏ¶¯¤¯Áà½Ä¤¹¤ë¥ë¥Ó¥Ã¥Á¡¢¤½¤Î¤¦¤·¤í¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤ò¤Þ¤ó´Ý¤Ë¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë°¦¤é¤·¤¤¥â¥Õ¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢»þ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë°ÛÀ¤³¦¡ÈÀéÇ¯ºÖ¡É¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë²õ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë100Ç¯´Ö»þ¤ò¹ï¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ·×Âæ¤¬¤½¤Ó¤¨Î©¤Á¡¢Ìë¶õ¤Ë¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ëµ±¤¯Âç¤¤ÊËþ·î¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£·î¤Ë¤Ï¥ë¥Ó¥Ã¥Á¤Î¿ÆÍ§¡¦¥´¥ß¿Í´Ö¤Î¥×¥Ú¥ë¤Î±Æ¤â¸«¤¨¤ë¡£Á°ºî¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤ÊËÁ¸±¤ÎËë³«¤±¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡Ù¤ò5Ê¬¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ì¡¢¥Ù¥Í¥Á¥¢¤ÈÊÂ¤Ö¹ñºÝÅª¤Ë¸¢°Ò¤¢¤ë±Ç²èº×¡£Ãæ¤Ç¤â1978Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ä¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼¤Î»ëÅÀ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î±Ç²è¿Í¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤ÏÆ±ÉôÌç¤Ç¡¢ºÇ¹â¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ù¥¢¾Þ¤ò¶¥¤¦¡£
¡¡ºÇ¿·ºî¤Ç¤â¡¢À½ºîÁí»Ø´ø¡¦¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤òÀ¾ÌîÎ¼×¢¡¢´ÆÆÄ¤ò×¢ÅÄÍµ²ð¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤òSTUDIO4¡î¤¬Ã´Åö¡£¥ë¥Ó¥Ã¥ÁÌò¤ò±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¤¬Ì³¤á¡¢¥×¥Ú¥ëÌò¤ÏÁ°ºî¤ËÂ³¤·¦ÅÄÀµ¹§¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»³»û¹¨°ì¡¢Æ£¿¹¿µ¸ã¡¢°ËÆ£º»è½¡¢ÅìÌî¹¬¼£¡¢¶Ó¸ñ¡¢¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¤é¤¬¥Ü¥¤¥¹¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àµ¼°½ÐÉÊ·èÄê¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢À¾Ìî¤Ï¡ÖËÜºî¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÂ³ÊÔ¡É¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ëÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»î¤ß¤¬À¤³¦Åª¤Ê±Ç²èº×¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢Âç¤¤ÊÎå¤ß¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤¬¹ï¤à¿·¤·¤¤»þ´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡×¢ÅÄ´ÆÆÄ¤â¡ÖÂçÊÑ¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¶Ã¤¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÎºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤¬À¤³¦Ãæ¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡STUDIO4¡î¤ÎÅÄÃæ±É»Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤â¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤¿¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤Î¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤«¤éÀ¤³¦¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¥ë¥Ó¥Ã¥Á¤Î·è¤·¤Æ¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¾ðÇ®¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿´¤òÉ¬¤ºË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢±Ç²èº×¤Ë¤ÏÀ¾Ìî¡¢×¢ÅÄ´ÆÆÄ¡¢ÅÄÃæ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬»²²ÃÍ½Äê¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â²ò¶Ø¡£Ãæ±û¤Ë¤Ï¡¢¥³¥¦¥â¥ê¤Î±©¤Î¤è¤¦¤ÊµðÂç¤ÊÍã¤ò»ý¤ÄÈô¹ÔÄú¤òÎÏ¶¯¤¯Áà½Ä¤¹¤ë¥ë¥Ó¥Ã¥Á¡¢¤½¤Î¤¦¤·¤í¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤ò¤Þ¤ó´Ý¤Ë¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë°¦¤é¤·¤¤¥â¥Õ¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢»þ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë°ÛÀ¤³¦¡ÈÀéÇ¯ºÖ¡É¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë²õ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë100Ç¯´Ö»þ¤ò¹ï¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ·×Âæ¤¬¤½¤Ó¤¨Î©¤Á¡¢Ìë¶õ¤Ë¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ëµ±¤¯Âç¤¤ÊËþ·î¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£·î¤Ë¤Ï¥ë¥Ó¥Ã¥Á¤Î¿ÆÍ§¡¦¥´¥ß¿Í´Ö¤Î¥×¥Ú¥ë¤Î±Æ¤â¸«¤¨¤ë¡£Á°ºî¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤ÊËÁ¸±¤ÎËë³«¤±¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£