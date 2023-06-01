¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛAcer¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖNitro¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ
¡ÖNitro KG272KL1bmiipx¡×
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢Acer¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤Ï1·î21Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢4K UHD¡Ê3,840¡ß2,160¡Ë¤Î¹âÀººÙ¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê27¥¤¥ó¥Á¤ÎIPS¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖNitro KG272KL1bmiipx¡×¤ä¡¢27¥¤¥ó¥ÁWQHD¡Ê2,560¡ß1,440¡Ë¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë1500R¤Î¥«ー¥Ö¤ò¤Ä¤±¤¿¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖNitro ED270UP2bmiipx¡×¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤â¥²ー¥ß¥ó¥°¤Ë¤â»È¤¨¤ë120Hz¥â¥Ë¥¿ー¡ÖSA273G0bmix¡×¤Ê¤É¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
Acer Nitro KG272KL1bmiipx
¡¡4K¡Ê3,840¡ß2,160¡ËÉ½¼¨¤È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë±þ¤¸¤¿¹âÂ®¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤Î¥Õ¥ëHD¡Ê1,920¡ß1,080¡Ë²òÁüÅÙ¤È¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤ëDFRµ»½ÑÂÐ±þ¥â¥Ë¥¿ー¡£¥Õ¥ìー¥àÉý¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¶¹¤á¤¿¥¼¥í¥Õ¥ìー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤âÁ¯ÌÀ¤ÇÈþ¤·¤¤±ÇÁü¤ò²èÌÌ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿§¤ò°·¤¦¥×¥í¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¹¿§°è¤ÎDCI-P3 95%¤ÈHDR10¤Ë¤è¤ê¡¢ºÙÉô¤ä°ÅÉô¤â¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉÁ¼Ì¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
Acer ¥â¥Ë¥¿ー SA273G0bmix
¡¡27¥¤¥ó¥Á»ëÌî³Ñ178ÅÙ¤ÎIPS ¥Õ¥ëHD ¡Ê1,920¡ß1,080¡Ë ¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¡£¤É¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¤Ç¤â¿§¤º¤ì¤ä¥°¥ìーÈ¿Å¾¤Î¤Ê¤¤Àµ³Î¤Ê¥«¥éー¤Ç±ÇÁü¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¡£¹¿§°è sRGB 99¡ó¤ÎÁ¯¤ä¤«¤µ¤È¹ç¤ï¤»¡¢¥Í¥Ã¥È±ÜÍ÷¤«¤éÊ¸¾ÏºîÀ®¡¢Æ°²è»ëÄ°¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤â»Å»ö¤Ë¤â¥Þ¥ë¥Á¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È120Hz¤ËÂÐ±þ¡£HDMIÀÜÂ³¤Ê¤É¤Ç1ÉÃ´Ö¤Ë120²ó±ÇÁü¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£