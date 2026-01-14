¡Ö½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×3¡¦25¤ÇºÇ½ª²ó¤ÈÈ¯É½¡¢Ìó2Ç¯È¾¤ÇËë¡¡¥Ê¥¤¥Ê¥¤´§ÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤¡×¤À¤±¤Ë
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î²¬Â¼Î´»Ë¡Ê55¡Ë¤ÈÌðÉô¹ÀÇ·¡Ê54¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¡Ê¿åÍË¸å11¡¦00¡Ë¤¬¡¢3·î25Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÇºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤È14ÆüÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈÆâ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼´§ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÆÃÈÖ¤ò½ü¤¯¤ÈÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¡ÊÌÚÍË¸å7¡¦00¡Ë¤À¤±¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ½ªÈ×¤Ë¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤ä¤Ù¤Ã¤Á¼÷»Ê¡×¤Î¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌðÉô¹ÀÇ·¤¬¡Ö¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Í¡¢3·î¤Ç½ª¤ï¤ó¤Î¤è¡×¤È¹ðÇò¡£ÆÍÁ³¤ÎÃÎ¤é¤»¤Ë²¬Â¼¤Ïº®Íð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö°û¿©¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤Í¤ó¤Ê¡×¤È¾®¥Ü¥±¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²¬Â¼¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÅÓÃæ¤Ç¤¹¤è¡©¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÖÁÈ¤Çµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢LDH¤È¤Î¹çÆ±´ë²è¤äµ×ÊÝÅÄÍø¿¤È¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥í¥±¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£ºÆ¤Óº®Íð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¨¤¨¤Í¤ó¤Ê¡©¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÌðÉô¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò»þ´Ö¤Îµö¤¹¸Â¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡ÖÀè¤Û¤É¤ÎÊüÁ÷Æâ¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬2023Ç¯10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·Ìó2Ç¯È¾¤ËÅÏ¤ê¤ªÁ÷¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿#½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ 3·î25Æü(¿å)¤¬°ìÃ¶¡¢ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤ÆÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç²¹¤«¤¤±þ±ç¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿Âô»³¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥²¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö3·î¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤³¤ÎÅÙÈÖÁÈ¤«¤éÈ¯É½¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ë¤Ù¤¡É½ÉÂê¡É¤¬À¹¤êÂô»³¤Ç¤¹¤Î¤ÇºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¤ÊüÁ÷¤¬¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÈÖÁÈ°ìÆ±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡ª²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¤¤¤Ä¤âÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¿´¤è¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¼¤ÒºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î²¬Â¼Î´»Ë¡Èµ¼Ô¡É¤ÈÌðÉô¹ÀÇ·¡ÈÊÔ½¸Ä¹¡É¤¬º£ºÇ¤âÇ®¤¤²»³Ú¥È¥ì¥ó¥É¤òÂ¿ºÍ¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¿·´¶³Ð²»³Ú¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï²Í¶õ¤Î²»³Ú»¨»ï¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤äVTR´ë²è¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£