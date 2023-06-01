¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û¥½¥Ëー¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡ÖINZONE H9 II¡×¤ä¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖINZONE Buds¡×¤Ê¤É¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ
¡ÖINZONE H9 II ¥Ö¥é¥Ã¥¯:WH-G910N¡×
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢¥½¥Ëー¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖINZONE¡×¤Î¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤È¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤Ï1·î28Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ï¡ÖINZONE H9 II:WH-G910N¡×¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¡ÖINZONE Buds:WF-G700N¡×¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡¢¡ÖINZONE E9:IER-G900¡×¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
INZONE H9 II ¥Ö¥é¥Ã¥¯:WH-G910N
¡¡¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥àFnatic¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡¢¶¥µ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤¹¤ë¥×¥í¤Î¤¿¤á¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡£Fnatic¶¦Æ±³«È¯¤ÎFPS¤ËÆÃ²½¤·¤¿EQ¥×¥ê¥»¥Ã¥È¡¢¥²ー¥à¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿Î©ÂÎ²»¶Á¥Ðー¥Á¥ã¥é¥¤¥¶ー¡Ö360 Spatial Sound for Gaming¡×¡¢¥½¥Ëー¤Î²»³ÚÍÑ¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ÇÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥âー¥É¡×¤È¡Ö³°²»¼è¤ê¹þ¤ß¥âー¥É¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡260g¡Ê¥Þ¥¤¥¯´Þ¤Þ¤º¡Ë¤Î·ÚÎÌÀß·×¤Ç²÷Å¬À¤È¼×²»À¤òÎ¾Î©¡£Ä¹»þ´Ö¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤Ê¥í¥ó¥°¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÏÏ¢Â³»ÈÍÑ»þ´Ö30»þ´Ö¤ò¼Â¸½¡Ê¥Þ¥¤¥¯Èó»ÈÍÑ/¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°OFF»þ¡Ë¡£ÄãÃÙ±ä2.4GHz¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤ÈBluetooth Classic/LE Audio¡¢ÍÀþÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
INZONE Buds:WF-G700N
¡¡Fnatic´Æ½¤¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥²ー¥ß¥ó¥°¥¤¥ä¥Û¥ó¡£´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖWF-1000XM5¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥½¥ËーÆÈ¼«³«È¯¤Î8.4mm¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥ÐーX¡×¤òºÎÍÑ¡£¥²ー¥àÆâ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î²»¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ëÇúÈ¯²»¤«¤éÈùºÙ¤ÊÂ²»¤Þ¤Ç¡¢¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤ÊË×ÆþÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¼ª¤ÎÊ£»¨¤ÊÆÌ±ú¤Ë´³¾Ä¤·¤Ë¤¯¤¤·Á¾õÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¼ª¤Ø¤Î°µÇ÷´¶¤ò·Ú¸º¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÖÄã¾ÃÈñÅÅÎÏ¥×¥í¥»¥Ã¥µーL1¡×¤ò¿·³«È¯¤·¡¢¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤Î¤ß¤Ç12»þ´Ö¡¢ÉÕÂ°¤Î¥±ー¥¹¤Ç½¼ÅÅ¤¹¤ë¤È¹ç·×Ìó24»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤À¡Ê2.4GHzÀÜÂ³»þ¡¢¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°OFF»þ¡Ë¡£µÞÂ®½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·5Ê¬´Ö¤Î½¼ÅÅ¤ÇÌó60Ê¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£