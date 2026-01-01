¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢¡ÛÄìÃÎ¤ì¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤Ë´°ÇÔ¡ªÃÝÃæÃÎ²Ú¤µ¤ó¤Î¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È½¸¡ÖThis is TOMOKA～prologue～¡×ËÜÆüÈ¯Çä
¡¡½¸±Ñ¼Ò¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª²Æì½êÂ°¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¦ÃÝÃæÃÎ²Ú¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØÃÝÃæÃÎ²Ú¡Ø½µ¥×¥ì ¥×¥é¥¹¡ª¡Ù¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È½¸¡ØThis is TOMOKA～prologue～¡Ù¡×¤ò1·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï1,100±ß¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ö½µ¥×¥ì ¥×¥é¥¹¡ª¡×Æâ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¡Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤«¤é¤ÎÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤·¤¿¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È½¸¡£
¡¡²Æì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢³¤¤ä¥Û¥Æ¥ë¤ÇÂåÌ¾»ì¤Î¡È¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¡É¤òÂçÃÀ¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°ºî¤ÎÈ¿¶Á¤òÎÏ¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢¤è¤êÀ²¤ì¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾Ð´é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë´ã¶À»Ñ¤ä¥Ï¥Ëー¥¿¥¤¥Ä»Ñ¤âÈäÏª¡£¤³¤Î1·î¤Ë44ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÈà½÷¤Î¡¢ÄìÃÎ¤ì¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)ÅâÌÚµ®±û¡¿½¸±Ñ¼Ò