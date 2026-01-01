Ìë¡¹¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡õ¥¸¥ã¥±¼Ì¸ø³«¡¡Night Tempo¥³¥é¥Ü¶Ê¤äandrop¥¢¥ì¥ó¥¸¶Ê¤â¼ýÏ¿
¡¡Ìë¡¹¤¬¡¢3·î4Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø0:00¡Ù¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢Ìë¡¹¤¬¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿1·î15Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£º£ºî¤Ë¤Ï¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢1980Ç¯ÂåJ-POP¤ò¥À¥ó¥¹¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¥Í¥Ã¥ÈÈ¯¤Î²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¡È¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥Õ¥¡¥ó¥¯¡É¤Î¥·ー¥ó¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿´Ú¹ñ¿Í¥×¥í¥Ç¥åー¥µー·óDJ¤ÎNight Tempo¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¡ÖNonsense¡×¤ä¡¢2024Ç¯¤ËCD¥Ç¥Ó¥åー15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É androp¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖRay¡×¤Ê¤É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£ºî¤Ï¡¢¡È»þ·×¤Î¿Ë¤¬Ìë¤Î0»þ¤ò¤µ¤¹½Ö´Ö¤Ë¹¤¬¤ë¡ÖËâË¡¤ÎÀ¤³¦¡×¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¡¢0»þ¤«¤éÌëÌÀ¤±¤Þ¤Ç¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¬½¸¤á¤é¤ì¡¢Ìë¡¹¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÁü¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë1Ëç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡È0»þ¤ÎËâË¡¤ÎÀ¤³¦¡É¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌë¶õ¤ÎÃæ¤ËÌë¡¹¤¬Éâ¤«¤Ö¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÌë¡¹¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤Ë¤«¤±¤¿4·î4Æü¤Ë½ÂÃ«WWW¤Ë¤Æ¡¢½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØÌë¡¹ 1st ONE-MAN LIVE "Time For Unlimited"¡Ù¤ò³«ºÅ¡£º£ºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡È0»þ¤ÎËâË¡¡É¤ò¥¹¥Æー¥¸¾å¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£Ìë¡¹¡¡¥³¥á¥ó¥È
»þ·×¤Î¿Ë¤¬0:00¤ò»Ø¤¹¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê°ìÆü¤ò²á¤´¤·¤¿Ìë¤Ç¤â¤Þ¤¿¿·¤·¤¯¿´¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ÆÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
1st Album¡Ø0:00¡Ù¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Î¼ê¤ò°ú¤¤¤Æ12¶Ê¤ÎÊª¸ì¤È¤È¤â¤ËÆü¾ï¤òËº¤ì¤Æ¡È¸¸ÁÛ¤ÎÀ¤³¦¡É¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¤Æ¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¡¢Ì²¤ëÁ°¤Î¤Á¤¤¤µ¤ÊËâË¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
