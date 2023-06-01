　15日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比290円安の5万4050円と急落。日経平均株価の現物終値5万4341.23円に対しては291.23円安。出来高は8272枚となっている。

　TOPIX先物期近は3631.5ポイントと前日比10ポイント安、TOPIXの現物終値比は12.66ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54050　　　　　-290　　　　8272
日経225mini 　　　　　　 54055　　　　　-285　　　160782
TOPIX先物 　　　　　　　3631.5　　　　　 -10　　　 11976
JPX日経400先物　　　　　 32775　　　　　-210　　　　 899
グロース指数先物　　　　　 696　　　　　　-4　　　　1173
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース