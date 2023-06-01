日経225先物：15日0時＝290円安、5万4050円
15日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比290円安の5万4050円と急落。日経平均株価の現物終値5万4341.23円に対しては291.23円安。出来高は8272枚となっている。
TOPIX先物期近は3631.5ポイントと前日比10ポイント安、TOPIXの現物終値比は12.66ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54050 -290 8272
日経225mini 54055 -285 160782
TOPIX先物 3631.5 -10 11976
JPX日経400先物 32775 -210 899
グロース指数先物 696 -4 1173
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
