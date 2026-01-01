¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹ Nintendo Switch 2 Edition¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡£TV¥âー¥É¤¬4K¤ËÂÐ±þÊÌÇä¤ê¤ÎUSB¥«¥á¥é¤ò»È¤¨¤Ð°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Î´é¤¬¥²ー¥à¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï¡¢Nintendo Switch 2ÍÑ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹ Nintendo Switch 2 Edition¡×¤ò1·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡¢¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¤È¤â¤Ë7,128±ß¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Nintendo SwitchÍÑ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡×¤ÎSwitch2ÈÇ¡£SwitchÈÇ¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¥Ñ¥¹¤Î¤ß¤Î¹ØÆþ¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¥Ñ¥¹¤Ï550±ß¡£
¡¡Switch2ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢TV¥âー¥É¤¬4K¤ËÂÐ±þ¡£¤è¤ê¤¯¤Ã¤¤ê¤¤ì¤¤¤Ê²èÌÌ¤ÇÌµ¿ÍÅçÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢Switch2ÈÇÆ±»Î¤Ê¤éºÇÂç12¿Í¤Ç°ì½ï¤ËÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ÉSwitch2ÈÇ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ×ÁÇ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£È¯ÇäÆüÆ±Æü¤Î1·î15Æü¤Ë¤Ï¡ÖÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ÊVer.3.0¡Ë¡×¤âÇÛ¿®¡£SwitchÈÇ¤ª¤è¤ÓSwitch2ÈÇ¤Î¤É¤Á¤é¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹ Nintendo Switch 2 Edition¡×¥²ー¥à³µÍ×
¡¡º£ºî¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤Ì¤³«È¯¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡ÖÌµ¿ÍÅç°Ü½»¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥×¥é¥ó¡×¤ÇÌµ¿ÍÅç¤Ë°Ü½»¤·¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥¼¥í¤«¤é¤Î¿·À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ÈÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥æー¥¶ー¤Ë¤â¡¢Êë¤é¤·¤Î¤³¤È¤Ï¡Ö¤¿¤Ì¤³«È¯¡×¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ýー¥È¡£°ì½ï¤Ë°Ü½»¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¿¤Á¤È¤â¡¢Êë¤é¤·¤òÄÌ¤·¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡À¸³è¤ËÉ¬Í×¤ÊÆ»¶ñ¤ä²È¶ñ¤Ï¡¢»Þ¤äÀÐ¤³¤í¤Ê¤É¡¢Åç¤ÇºÎ¤ì¤ë¤â¤Î¤òºàÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢DIY¡ÊDo It Yourself¡Ë¤Ç¼êºî¤ê¤Ç¤¤ë¡£²È¶ñ¤Ï¡¢²°Æâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²°³°¤Ë¾þ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÌÌ¤¬¤è¤ê¤¤ì¤¤¤Ë
¡Êº¸¡Ë¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹ Nintendo Switch 2 Edition¡×/¡Ê±¦¡Ë¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡×
¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡Éô²°¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡¢¥Þ¥¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤¬Joy-Con 2¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤ËÂÐ±þ¡£±¦¼ê¤ÎJoy-Con 2¤ò¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¤è¤êÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Éô²°¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È
¥Þ¥¤¥Ç¥¶¥¤¥ó
·Ç¼¨ÈÄ
Switch2¤Î¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤¦¡Ö¥á¥¬¥Û¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥¿¥Ì¥¾¦Å¹¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥á¥¬¥Û¥ó¡×¤¬Æþ²Ù¤¹¤ë¡£¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¹½¤¨¤¿¤é¡¢Switch2¤Î¥Þ¥¤¥¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½»Ì±¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡£¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¿¤Á¤«¤éÊÖ»ö¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢±ó¤¯¤Ë¤¤¤Æ¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¹¤¬¤ëÄÌ¿®¥×¥ì¥¤
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¿®¤Ç½¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ÏºÇÂç8¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖNintendo Switch 2 Edition¡×Æ±»Î¤Ê¤éºÇÂç12¿Í¤Ç°ì½ï¤ËÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¥íー¥«¥ëÄÌ¿®¤Î¾ì¹ç¤ÏºÇÂç8¿Í¤Þ¤Ç¡£
¡¡Switch2¤ÎËÜÂÎµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¥²ー¥à¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÊÌÇä¤ê¤ÎUSB¥«¥á¥é¤ò»È¤¨¤Ð¡¢°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Î´é¤¬¥²ー¥à¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë
ÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ÊVer.3.0¡Ë ÄÉ²ÃÍ×ÁÇ¤Î°ìÉô¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë¡Ú¿·¤¿¤Ê»ÜÀß¡Ö¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¡Û
¥ì¥ó¥¿¥ë¥³ー¥Ç¤òÄó°Æ²ÄÇ½¤Ë
¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢amiibo¤ò»È¤Ã¤ÆÆÃÄê¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¾·ÂÔ¤Ç¤¤ë¡Ú¼«Í³¼«ºß¤Ê¡ÖÌ´¤ÎÅç¡×¤¬ÄÉ²Ã¡Û
¼«Ê¬¤À¤±¤Î¼«Í³¤ÊÅç¤Å¤¯¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë
