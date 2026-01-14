AI»þÂå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡¡Apple´´Éô¤¬¸ì¤ë¡ÖCreator Studio¡×¤Ë¹þ¤á¤¿¹©É×
Apple¤¬¡¢Æ°²èÊÔ½¸¤ä²èÁüÊÔ½¸¡¢²»³ÚÀ©ºî¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö·Ï¥¢¥×¥ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖApple Creator Studio¡×¡Ê°Ê²¼¡¢Creator Studio¡Ë¤òÈ¯É½¡£Ã±ÂÎ¤Ç¿ôËü±ß¤¹¤ë¿Íµ¤¤Î¥¢¥×¥ê¤¬¤Þ¤È¤á¤ÆÄãÎÁ¶â¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç»È¤¨¤ë¤³¤È¤ä¡¢³Ø³äÎÁ¶â¤Î°µÅÝÅª¤Ê°Â¤µ¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Creator Studio¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥×¥ê¤¬¹âÅÙ¤ËÏ¢·È¤·¤ÆÁÏºî¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹©É×¤µ¤ì¡¢ºî¶Ê¤äÆ°²èºîÀ®¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤ò1¿Í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½Âå¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Apple¤Î´´Éô¤Ï¡ÖCreator Studio¤ÏºÇ¿·¤ÎAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÁÏºî³èÆ°¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤Æ¿Í´Ö¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äÁÛÁüÎÏ¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢AI³èÍÑ¤ÎÍýÇ°¤ò¤Þ¤º¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎºîÉÊ¤ÏAI¥â¥Ç¥ë¤Î³Ø½¬¤Ë°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢Èà¤é¼«¿È¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤È¡¢À¸À®AI¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë·üÇ°¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£½éÂåMacintosh¤«¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Apple¤é¤·¤¤¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Apple¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö·Ï¥¢¥×¥ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖApple Creator Studio¡×¤òÈ¯É½¡£Äó¶¡³«»Ï¤Ï1·î29Æü¤«¤é¤Ç¡¢Âç³ØÀ¸¤Ï³Ø³äÎÁ¶â¤Ç·î³Û480±ß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë
Ê£¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤ËÏ¢·È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë
Apple ¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´ÅöÉû¼ÒÄ¹¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ü¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¡ÊBob Borchers¡Ë»á¤Ï¡ÖApple¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¸þ¤±¤Î¥Ä¡¼¥ë¤òÂ¿¤¯Äó¶¡¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ï¡¢ºî»ìºî¶Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ°²è¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Creator Studio¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤è¤êÁÏÂ¤¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Apple ¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊAppÃ´Åö¡Ë¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ö¥ì¥ó¥È¡¦¥Á¥å¡¼¡¦¥ï¥È¥½¥ó¡ÊBrent Chiu-Watson¡Ë»á¤Ï¡¢¡ÖCreator Studio¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥×¥ê¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÆ°ºî¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Û¤«¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¼çÍ×¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¶¦ÄÌ¤·¤ÆÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥×¥êÁ´ÂÎ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¡£Îã¤È¤·¤Æ¡¢Super Resolution¤äAuto Crop¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢Pixelmator¡¢Keynote¡¢Pages¡¢Numbers¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤ÆÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Creator Studio¤Î¥¢¥×¥ê·²¡£´ûÂ¸¥¢¥×¥ê¤â¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿
À¸À®AI¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Îºî¶È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤À
Creator Studio¤Ï¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·¤ä¸¡º÷¡¢²»³Ú²òÀÏ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Îµ¡Ç½¤Ï¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç½èÍý¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤«¤é¤Î¹â²è¼Á²èÁüÀ¸À®¤Ê¤É°ìÉô¤ÇOpenAI¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤ÏÀ©ºîºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤¬µö²Ä¤Ê¤¯AI¤Î³Ø½¬¥Ç¡¼¥¿¤Ë»È¤ï¤ì¤ë·üÇ°¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
Creator Studio¤ÎAI³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Ü¡¼¥Á¥ã¡¼¥º»á¤Ï¡ÖApple¤ÏAI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ©ºî¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢ÁÏÂ¤À¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¤À¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·è¤·¤Æ¿Í´Ö¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äÁÛÁüÎÏ¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤ÎÇ½ÎÏ¤òÁýÉý¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÁÇÁá¤¯ºî¶È¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»î¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ì¥ó¥È¡¦¥Á¥å¡¼¡¦¥ï¥È¥½¥ó»á¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬·üÇ°¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÎÌµÃÇÍøÍÑ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢²»³Ú¡¢±ÇÁü¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖºîÉÊ¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¼«¿È¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£Apple¤ÏÊñ³çÅª¤Ê¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼Êý¿Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Creator StudioÆâ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬AI¥â¥Ç¥ë¤Î³Ø½¬¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
²èÁüÀ¸À®¤ÏOpenAI¤Îµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë
³ØÀ¸¤Ê¤É¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼°Ê³°¤Ë¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤
Creator Studio¤Î¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢Mac¤ÈiPad¤ÎÎ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¡¢Mac¤Î¤ßÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¡¦¥Á¥å¡¼¡¦¥ï¥È¥½¥ó»á¤Ï¡ÖMacÀìÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°½èÍý¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ç¹â¤¤½èÍýÀÇ½¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÍÑÅÓ¤òÁÛÄê¤·¤ÆÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Apple¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÍÑÅÓ¤Ë¤ÏMac Studio¤Î¤è¤¦¤Ê¹âÀÇ½¤ÊMac´Ä¶¤¬ºÇÅ¬¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ô¾ì¤ä¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¤Û¤«¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Creator Studio¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡×¤ÈÌ¾¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¸Â¤é¤ºÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤â¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖCreator Studio¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³ØÀ¸¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤âÍÍÑ¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤«¤ÄÈþ¤·¤¯¤Þ¤È¤á¤¿»ñÎÁ¤òºî¤ì¤ëÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ó¤«¤é¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤òÀ¸À®¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥é¥¤¥É¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥Î¡¼¥È¤òºîÀ®¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¤Ï¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Keynote¤Î¥¹¥é¥¤¥ÉºîÀ®¤Ï¡¢¤è¤êÈþ¤·¤¯¡¢¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
Creator Studio¤ÎÎÁ¶â¤Ï·î³Û1,780±ß/Ç¯´Ö17,800±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷¤Ï·î³Û480±ß/Ç¯´Ö4,800±ß¤Î³Ø³äÎÁ¶â¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇË³Ê¤È¤â¤¤¤¨¤ë³Ø³äÎÁ¶â¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ö¡¦¥Ü¡¼¥Á¥ã¡¼¥º»á¤ÏÎÁ¶âÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖApple¤Ï³ØÀ¸¤ä¶µ°é¼Ô¤Ë¤â¤³¤ì¤é¤Î¥Ä¡¼¥ë¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏÂ¤À¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜ¼ÁÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¶µ°é¤Î²áÄø¤òÄÌ¤¸¤Æ°é¤Þ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£·ÐºÑÅª¤Ê¾ãÊÉ¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¼è¤ê½ü¤¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ä¡¼¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ü¥Ö¡¦¥Ü¡¼¥Á¥ã¡¼¥º»á¤Ï¡ÖApple¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¿Ê²½¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë³×¿·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Creator Studio¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤òÇ°Æ¬¤ËÀß·×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Â³¦¤Î¤Ê¤¤ÁÏÂ¤À¤ò¤â¤È¤Ë¿¿¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÉ½¸½¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤ê¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤â¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äµ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Apple¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤é¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤«¡¢¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Creator Studio¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥×¥ê¤¬¹âÅÙ¤ËÏ¢·È¤·¤ÆÁÏºî¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹©É×¤µ¤ì¡¢ºî¶Ê¤äÆ°²èºîÀ®¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤ò1¿Í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½Âå¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
