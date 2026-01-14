¥Û¥ê¥Ç¡¼¼Ö¸¡¡¢Áí³Û100Ëü±ßÄ¶¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü
¡¡Ã»»þ´ÖÎ©²ñ¤¤·¿¼Ö¸¡¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼¼Ö¸¡¡×¤òÁ´¹ñÅ¸³«¤¹¤ë¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¼Ö¸¡¥Á¥§¡¼¥óÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼¥É¥ê¡¼¥à¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ë¥Û¥ê¥Ç¡¼¼Ö¸¡¤Ç¼Ö¸¡¤ò¼õ¤±¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç10Ì¾¤Ë¸½¶â10Ëü±ß¤ò¿ÊÄè¤¹¤ë¤Û¤«¡¢²ÈÅÅ¤ä¥®¥Õ¥È·ô¤Ê¤É¤Î¾ÞÉÊ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Û¥ê¥Ç¡¼¼Ö¸¡¤Ï¡¢1994Ç¯¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡£¡ÖÁá¤¤¡¦°Â¿´¡¦Ç¼ÆÀ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÍøÍÑ¼Ô¤¬Î©²ñ¤¤¤Ê¤¬¤é¼ÖÎ¾¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢É¬Í×¤ÊÀ°È÷¤Î¤ß¤òÁªÂò¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡ÌµÂÌ¤ÊÀ°È÷¤äÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ìó60Ê¬¤Ç´°Î»¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤«¤Ä¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ö¸¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ¤ËÌó210Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¸¡½ªÎ»¸å¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ø²óÅú¤·¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç·×90Ì¾¤Ë¶â·ô¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¿ÊÄè¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¤½¤Î¾ì¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¥®¥Õ¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÆ±»þ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï1·î1Æü¤«¤é3·î31Æü¤Þ¤Ç¡£¼Ö¸¡¤ÏËþÎ»Æü¤Î2¥«·îÁ°¤«¤é¼õ¸¡²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢3·î¼Ö¸¡Í½Äê¤Î¼ÖÎ¾¤Ç¤â¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÞÉÊÆâÍÆ¡¦A¾Þ:¸½¶â10Ëü±ß(10Ì¾)¡¦B¾Þ:¥·¥ã¡¼¥× ¥×¥é¥º¥Þ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼7000 KC-550-W(10Ì¾)¡¦C¾Þ:Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É3,000±ßÊ¬(30Ì¾)¡¦D¾Þ:¥Û¥ê¥Ç¡¼¼Ö¸¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°(40Ì¾)
¡¡ÅöÁªÈ¯É½¤Ï2026Ç¯5·îÃæ½Ü¤ÎÍ½Äê¤À¡£