ÂçÀ¾É÷²í¡õ²¬ºêÉ·ÂÀÏº¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¥Ü¥¤¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è¤ËÅÐ¾ì¡¡¡ØMBS¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óNEXT¡Ù¡ßJRÅì³¤¤¬¥³¥é¥Ü
¡¡MBS¥é¥¸¥ª¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎMBS¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óNEXT¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË ¸å9¡§00¡Ë¤ÈJRÅì³¤¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¸ÂÄê¥Ü¥¤¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®´ë²è ¡ØÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÇÄ°¤¯¡ª¤Õ¤¬¤³¤¿¥È¡¼¥¯²ñ¤É¤¥!? RADIO¡Ù¤¬2·î2Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÈÎý½¬¤ËÎ×¤à´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢
¡¡¡Ø´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎMBS¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óNEXT¡Ù¤Ë¸½ºß½Ð±éÃæ¤ÎÂçÀ¾É÷²í¤È²¬ºêÉ·ÂÀÏº¤Î2¿Í¤Ë¤è¤ë¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÇÛ¿®Í½Äê¡£´ü´ÖÃæ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¤òÄ°¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¼õ¤±¼è¤ê¾ì½ê¤ÏÂçºå¡¦ËèÆüÊüÁ÷¡Ö¤é¤¤¤è¤ó¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢¡×¡¢Åìµþ±Ø¡¦Åìµþ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡ÖTBS¥¹¥È¥¢¡×¡£
¡¡ÇÛ¿®´ü´Ö¤ÏÂè1ÃÆ¤¬2·î2Æü¡Á11Æü¡¢Âè2ÃÆ¤¬2·î12Æü¡Á23Æü¡¢Âè3ÃÆ¤¬2·î24Æü¡Á3·î7Æü¡¢Âè4ÃÆ¤¬3·î8Æü¡Á19Æü¡¢Âè5ÃÆ¤¬3·î20Æü¡Á31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£¢¨ÆâÍÆ¤Ï½ç¼¡È¯É½
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÈÎý½¬¤ËÎ×¤à´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢
¡¡¡Ø´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎMBS¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óNEXT¡Ù¤Ë¸½ºß½Ð±éÃæ¤ÎÂçÀ¾É÷²í¤È²¬ºêÉ·ÂÀÏº¤Î2¿Í¤Ë¤è¤ë¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÇÛ¿®Í½Äê¡£´ü´ÖÃæ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¤òÄ°¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¼õ¤±¼è¤ê¾ì½ê¤ÏÂçºå¡¦ËèÆüÊüÁ÷¡Ö¤é¤¤¤è¤ó¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢¡×¡¢Åìµþ±Ø¡¦Åìµþ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡ÖTBS¥¹¥È¥¢¡×¡£
¡¡ÇÛ¿®´ü´Ö¤ÏÂè1ÃÆ¤¬2·î2Æü¡Á11Æü¡¢Âè2ÃÆ¤¬2·î12Æü¡Á23Æü¡¢Âè3ÃÆ¤¬2·î24Æü¡Á3·î7Æü¡¢Âè4ÃÆ¤¬3·î8Æü¡Á19Æü¡¢Âè5ÃÆ¤¬3·î20Æü¡Á31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£¢¨ÆâÍÆ¤Ï½ç¼¡È¯É½