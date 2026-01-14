33ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥ó¥¬¡¼¥É Photo/Getty Images

¸µ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥ê¥ó¥¬¡¼¥É¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¥ì¥¯¥µ¥à¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ò´«¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯Ëö¤ËFC¥½¥¦¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç³èÌö¤·¤¿Ì¾FW¤Î¥É¥ï¥¤¥È¡¦¥è¡¼¥¯»á¤¬¡Ö¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê»ñ»º¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ÅÁã¤Î¸åÇÚ¤ËÄó¸À¤·¤¿¡£¡ØtalkSPORT¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¥ì¥¯¥µ¥à¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º»á¤é¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß2Éô¤Ç9°Ì¤ÈÌö¿ÊÃæ¤À¡£¥è¡¼¥¯»á¤Ï¡ÖÌ¼¤Î¶á¤¯¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤ò½õ¤±¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÁªÂò»è¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¼«¿È¤¬¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤òºÇ²¼°Ì¤«¤éÍ¥¾¡¤ØÆ³¤¤¤¿·Ð¸³¤ò°ú¤­¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢°ÜÀÒ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¥ê¥ó¥¬¡¼¥É¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ä¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¡¢Ë­ÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¸½ºß¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ·÷Æâ¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¤¥¯¥µ¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ±Áª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÀÓ¤¢¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î²ÃÆþ¤Ï¡¢Èá´ê¤Î3¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¾º³Ê¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£

¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É»ñËÜ¤Ë¤è¤ëÌî¿´Åª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ÎÍ»¹ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¿·¤¿¤ÊÀûÉ÷¤ò´¬¤­µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£¥ê¥ó¥¬¡¼¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¡Ö¥ï¥ó¡¦¥é¥¹¥È¡¦¥À¥ó¥¹¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£