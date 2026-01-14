¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¹½ÁÛ³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤È¥Ç¥£¥µ¥·¡¡¿·´ÆÆÄ¥í¥·¥Ë¥¢¡¼¤ÏÌÌÃÌ¸å¤Ë¾Íè¤ò·è¤á¤ë¤ÈÌÀ¸À
º£µ¨¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«ÂÎÀ©¤Ç25-26¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤â¡¢Æ±´ÆÆÄ¤È¥¯¥é¥Ö¾åÁØÉô¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î´Ö¤ÇÉÔÏÂ¤¬À¸¤¸¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï²òÇ¤¤òÈ¯É½¡£¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤«¤é¥ê¥¢¥à¡¦¥í¥·¥Ë¥¢¡¼»á¤ò°ú¤Æþ¤ì¡¢¿·ÂÎÀ©¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡ØTheGuardian¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥·¥Ë¥¢¡¼»á¤Ï¥¯¥é¥ÖÆâ¤Ç¤ÎÍÍ¡¹¤Ê»Å»ö¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î1¤Ä¤¬´ûÂ¸Áª¼ê¤ÎÀ°Íý¤À¡£
Î¾¼Ô¤Ï²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÇäµÑ¸õÊä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Çã¤¤¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥í¥·¥Ë¥¢¡¼´ÆÆÄ¤ÏÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤È¥Ç¥£¥µ¥·¤Îº£¸å¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ë¤ó¤À¡£(º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ)Èà¤é¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¡£¥é¥Ò¡¼¥à¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£Ä¹Ç¯ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥¢¥¯¥»¥ë¤Ë¤Ï¿¼¤¤·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢º£¤Ï»î¹ç¿ô¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Æ¤½¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡£¿ôÆüÃæ¤ËÈà¤é¤ÈÏÃ¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡×
¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï2022Ç¯¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤â¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë½ÐÈÖ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢µëÍ¿¤Ï½µµë32Ëü¥Ý¥ó¥É¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â³Û¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£