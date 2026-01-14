110Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶þ¿«¤Ë¥Õ¥¡¥óÊ¬Îö¡Ä¡Ä¡¡¥¢¥â¥ê¥à²òÇ¤¤Ï¡ÖÀ¤µª¤Î¼ººö¡×¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë±ÑÃÇ¤«
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏFA¥«¥Ã¥×½éÀï¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£µ¨¤ÎÌµ´§¤¬¤Û¤Ü³ÎÄê¡£¹ñÆâ¥«¥Ã¥×Àï¤ÎÁÐÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½éÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤Î¤Ï1981-82¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î¼ºÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¯´Ö»î¹ç¿ô¤âÂè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Î1915Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëºÇ¾¯¤Î40»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¤³¤Î»´¾õ¤Ë¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Ï¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à¤Î²òÇ¤¤ò²ù¤ä¤àÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØtalkSPORT¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¢¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¾¡Íø¤·¤¿´ÆÆÄ¤ò²ò¸Û¤·¤¿¡×¡Ö¥¢¥â¥ê¥à¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£¸Â¤é¤ì¤¿ÀïÎÏ¤Ç¥Ó¥Ã¥°6Áê¼ê¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°·è¾¡¤ØÆ³¤¤¤¿¼êÏÓ¤òÉ¾²Á¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Î²òÇ¤¤ÏÌµ°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î²«¶â»þÂå¤Î¸¸ÁÛ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤òºÆ·ú¤·¤Æ¤¤¤¿»Ø´ø´±¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿Âå½þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¤¡£Èà¤¬µá¤á¤¿Êä¶¯¤òµñ¤ß¡¢Àï½Ñ¤Ë¤Þ¤Ç¸ý¤ò½Ð¤¹ÂÎÀ©¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤â·ë²Ì¤ÏÆ±¤¸¤À¤í¤¦¡£ÅÁÅý¤¢¤ëÀÖ¤¤°Ëâ¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÌµÎÏ¤Ê½¸ÃÄ¤ËÀ®¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸½¾õ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤âµõ¤·¤µ¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Ê¤¤¡£