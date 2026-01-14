ÊÆ¾®ÇäÇä¾å¹â0.6¡óÁý¡¡25Ç¯11·î¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ·øÄ´
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤¬14ÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯11·î¤Î¾®ÇäÇä¾å¹â¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡¢µ¨ÀáÄ´À°ºÑ¤ß¡Ë¤Ï¡¢Á°·îÈæ0.6¡óÁý¤Î7359²¯¥É¥ë¡ÊÌó116Ãû±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£2¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥×¥é¥¹¡£»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î0.4¡óÁý¤ò¾å²ó¤ê¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Î·øÄ´¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡·î¤´¤È¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤¼«Æ°¼Ö¡¦Æ±ÉôÉÊ¤ò½ü¤¤¤¿Çä¾å¹â¤Ï0.5¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¡¦³Ú´ï¡¦½ñÅ¹¤¬1.9¡ó¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤¬1.4¡ó¤½¤ì¤¾¤ìÁý¤¨¤¿¡£ÅÅ²½À½ÉÊ¤Ï²£¤Ð¤¤¡¢É´²ßÅ¹¤Ï2.9¡ó¸º¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎ¤ÎÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ï3.3¡óÁý¡¢¼«Æ°¼Ö¡¦Æ±ÉôÉÊ¤ò½ü¤¤¤¿Çä¾å¹â¤Ï4.3¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡£