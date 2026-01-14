Åìµþ¥á¥È¥í²â¥±´Ø±Ø¤ÇÅ·°æ¤«¤éÏ³¿å¡¡°ì»þ¡¢½ÐÆþ¤ê¸ý1¤«½ê¤òÉõº¿
Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ëÅìµþ¥á¥È¥í²â¥±´Ø±Ø¤Ç¡¢Å·°æ¤«¤éÏ³¿å¤·¡¢°ì»þ¡¢½ÐÆþ¤ê¸ý¤òÉõº¿¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¡¦´Ý¥ÎÆâÀþ¡¢²â¥±´Ø±Ø¤Î²þ»¥¸ýÉÕ¶á¤ÇÅ·°æ¤«¤éÏ³¿å¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¥á¥È¥í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Å·°æ¤Ë¤¢¤ëµë¿å´É¤¬Â»½ý¤·¿å¤¬Ï³¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢°ì»þ¡¢½ÐÆþ¤ê¸ý¤ò1¤«½êÉõº¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Îó¼Ö¤Î±¿¹Ô¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ê¤É¤â¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µë¿å´É¤Î¥Ð¥ë¥Ö¤òÊÄ¤á¤¿¤³¤È¤ÇÏ³¿å¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë»ß¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶á¤¯¤Î¥È¥¤¥ì¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£