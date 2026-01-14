¡ÚÂ®Êó¡ÛÂçºå¤Ç¿·¤¿¤ÊÃÏÌÌ»Õ»ö·ï¤«¡¡»ÊË¡½ñ»Î¤ÎÃË¤é2¿ÍÂáÊá¡¡ÂçºåÉÜ·Ù

¡¡µîÇ¯1·î¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤Î·úÊª¤ò½êÍ­¤¹¤ëÃËÀ­¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢µõµ¶¤ÎÅÐµ­¿½ÀÁ¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç»ÊË¡½ñ»Î¤ÎÃË¤é2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡ÅÅ¼§Åª¸øÀµ¾Ú½ñ¸¶ËÜÉÔ¼Âµ­Ï¿¡¦Æ±¶¡ÍÑ¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¶è¤Ë½»¤à»ÊË¡½ñ»Î¡¦¾¾ËÜÎÇÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê34¡Ë¤È»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤ÎÅÅµ¤¹©»ö²ñ¼Ò¸µÂåÉ½¡¦¾®¼¯¿ð¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê33¡Ë¤Ç¤¹¡£

¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¾ËÜÍÆµ¿¼Ô¤é¤ÏµîÇ¯1·î¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤ÎÅÚÃÏ¤ä·úÊª¤ò½êÍ­¤¹¤ë80Âå¤ÎÃËÀ­¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢½êÍ­¸¢¤¬»°½Å¸©¤Î²ñ¼Ò¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëµõµ¶¤ÎÅÐµ­¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¾¾ËÜÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ïµ¶Â¤¤µ¤ì¤¿¿ÈÊ¬¾Ú¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë°õ´ÕÅÐÏ¿¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¾å¤Ç¡¢°ÑÇ¤¾õ¤Ê¤É¤òµ¶Â¤¤·¡¢¥¦¥½¤ÎÅÐµ­¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¾¾ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂáÊáÁ°¤ÎMBS¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÈï³²¼Ô¤Ç¶¦ËÅ¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡·Ù»¡¤Ï¾¾ËÜÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬ÃÏÌÌ»Õ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢»ö·ï¤Î¤¤¤­¤µ¤Ä¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£