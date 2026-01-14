ÉÍ²¬¸¶È¯ÉÔÀµ¡¢µ¬À©°Ñ¤¬¡Ö¼ÂÂÖ²òÌÀ¡×ËÜ³Ê²½¤Ø¡ÄÃæÉôÅÅÎÏ¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº·èÄê¡ÖÅ°ÄìÅª¤ËÄ´¤Ù¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡ÃæÉôÅÅÎÏÉÍ²¬¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¤Î°ÂÁ´¿³ºº¤Ç´ð½àÃÏ¿ÌÆ°¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬°Õ¿ÞÅª¤ËÁàºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Ï£±£´Æü¡¢ÃæÉôÅÅ¤ËÂÐ¤·¡¢¸¶»ÒÏ§Åùµ¬À©Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»ö¼Â´Ø·¸¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁÄó½Ð¤òµá¤á¤ë¡ÖÊó¹ðÄ§¼ýÌ¿Îá¡×¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÄêÎã²ñ¹ç¤Ç·îÆâ¤Ë¤âÃæÉôÅÅËÜÅ¹¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤âÀµ¼°¤Ë·è¤á¡¢º£¸å¡¢ÉÔÀµ¤Î¼ÂÂÖ²òÌÀ¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¡£
¡¡µ¬À©°Ñ»öÌ³¶É¤Î¸¶»ÒÎÏµ¬À©Ä£¤ÏÆ±Æü¸á¸å¡¢ÃæÉôÅÅ¤ÎËÅÄÅ¯Ìé¡¦¸¶»ÒÎÏËÜÉôÄ¹¤ËÊó¹ðÄ§¼ýÌ¿Îá¤ÎÊ¸½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¡¢£³·îËö¤Þ¤Ç¤ËÉÔÀµ¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤Ç¤Ï¿³ºº»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¼Ò°÷¤ä³°ÃíÀè¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿¤½¤Î¤â¤Î¤Î³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦¡£ÁÈ¿¥Æâ¤Î°ÂÁ´¤ä´ë¶ÈÅý¼£¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§¼±¤ò·Ð±Ä¿Ø¤«¤é¤âÄ°¼è¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢¸¡ºº´ü´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¿ô¤«·î¤ËµÚ¤Ö¸«ÄÌ¤·¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ¬À©°Ñ¤Ï¡¢¸¡ºº·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤°ÂÁ´¤Ë´Ø¤ï¤ë£´ÃÊ³¬¤Î½ÅÍ×ÅÙÉ¾²Á¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢½èÊ¬¤ò·è¤á¤ë¡£¸¡ºº¤ÇÉÔÀµ¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤äÇØ·Ê¤òÄ´¤Ù¤Æ°¼ÁÀ¤Î¹â¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¸¶È¯¤ÎÀßÃÖµö²Ä¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ìó£±£²Ç¯¤ËµÚ¤ÖºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤¿°ÂÁ´¿³ºº¤òÉÔ¹ç³Ê¤È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡»³Ãæ¿²ð°Ñ°÷Ä¹¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö´ð½àÃÏ¿ÌÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ëÉô½ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃæÉôÅÅÎÏÁ´ÂÎ¤ÎÌäÂê¤À¡£Å°ÄìÅª¤ËÄ´¤Ù¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÉÔÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê½ÅÂç¤ÊÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£µ¬À©°Ñ¤ÏÆ±Æü¡¢ÃæÉôÅÅ°Ê³°¤ÎÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Ë¤â¡¢¿³ºº»ñÎÁ¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊºîÀ®¤òµá¤á¤ëÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿³ººÉÔ¹ç³Ê¡×¤â¸¡Æ¤
¡¡º£¸å¤Ïµ¬À©°Ñ¤¬ÉÔÀµ¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò²òÌÀ¤·¡¢¸¶È¯¤Î¿³ººÉÔ¹ç³Ê¤ò´Þ¤à½Å¤¤½èÊ¬¤ò²¼¤¹¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µ¬À©°Ñ¤¬¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¶»ÒÏ§·ú²°¤Ê¤É¤ÎÂÑ¿ÌÀß·×¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë´ð½àÃÏ¿ÌÆ°¤Î»»½Ð¤ÇÅÔ¹ç¤Î¤è¤¤¥Ç¡¼¥¿¤¬»È¤ï¤ì¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤Îº¬´´¤¬ÍÉ¤é¤¤¤À¤¿¤á¤À¡£Ì¾¸Å²°³Ø·ÝÂç¤Î»³ËÜ°ìÎÉ¶µ¼ø¡Ê¸¶»ÒÎÏ¹©³Ø¡Ë¤Ï¡Ö´ð½àÃÏ¿ÌÆ°¤ÏºÇ¤âÂç»ö¤ÊÌÜ°Â¡£ÃæÉôÅÅ¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Ï°ÂÁ´¿³ºº¤ÎÁ°Äó¤òÊ¤¤¹¤â¤Î¤Ç¿³ºº¤½¤Î¤â¤Î¤Î°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÉÔÀµ¤Î¹Ô¤ï¤ì¤¿»þ´ü¤Ï¡¢ÃÏ¿ÌÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¿³ºº¤¬»³¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤È½Å¤Ê¤ë¡£¸µ¸¶»ÒÎÏµ¬À©Ä£´´Éô¤Î»³·Á¹À»Ë¡¦Ä¹²¬µ»½Ñ²Ê³ØÂç¶µ¼ø¡Ê°ÂÁ´¹©³Ø¡Ë¤Ï¡ÖÉÔÀµ¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ï·Ð±ÄÂ¦¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Áá´üºÆ²ÔÆ¯¤Ø¤ÎÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¸þ¤¬¡¢¸½¾ì¤Ø¤Î½ÅÂç¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï´û¤Ë£±£´´ð¤Î¸¶È¯¤¬ºÆ²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µ¬À©°Ñ¤ÏÂ¾¤Î¸¶È¯¤ÎÄ´ºº¤Ë¤Ï¾Ã¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤À¡£¸½¾õ¤Î¿³ºº¤Ç¤Ï³ÆÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÎÉÔÀµ¤ò²Ê³ØÅª¤Ë¸«È´¤¯¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ê¤¿¤á¤Ç¡¢»³Ãæ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¡ÊÄ´ºº¤òÃæÉôÅÅ°Ê³°¤Ë¡Ë¿åÊ¿Å¸³«¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅìµþÂç¤Îåöåò¡Ê¤³¤¦¤±¤Ä¡Ë°ìµ¯Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ê±þÍÑÃÏ¿Ì³Ø¡Ë¤Ï¡ÖÉÔÀµ¤ò¸«È´¤±¤Ê¤¤À©ÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µ¬À©°Ñ¼«¤é¤¬´ð½àÃÏ¿ÌÆ°¤òºîÀ®¤·¡¢ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤¬ºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤ÈÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¡¢»ÅÁÈ¤ß¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£¡Ê²Ê³ØÉô¡¡¶âËÙÍº¼ù¡¢²ÃÆ£ÎËÌé¡Ë