¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç£ÉÁ´ÆüËÜ²¦ºÂ·èÄêÀï¡Û±»À¸ÀµµÁ¡¡Æü¤Þ¤¿¤®Ï¢¾¡¡Ö½éÆüÂçÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢£±Ãå¤ÏÂç¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î£Ç£É¡ÖÁ´ÆüËÜ²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï£±£´Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡±»À¸ÀµµÁ¡Ê£´£¹¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï£³£Ò¡¢£´¹æÄú¤Ç½Ð¾ì¡££²¹æÄú¡¦¿û¾ÏºÈ¤¬¥Á¥ë¥È¤ò£³ÅÙ¤ËÄ·¤ÍÂç³°¤«¤é¤Þ¤¯¤ë¤¬¡¢£±¹æÄú¤ÎÃÓ±ÊÂÀ¤¬Äñ¹³¡££³¥³¡¼¥¹¤«¤éÎäÀÅ¤Ë¥Ö¥¤ºÝ¤òº¹¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯ÀèÆ¬Áè¤¤¤ËÉâ¾å¤·¡¢£²£Í¤òÀè¼è¤Ã¤Æ£±Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¡££²ÆüÌÜ¥É¥ê¡¼¥àÀï¤ÏÆ»ÃæµÕÅ¾¤Ç£±Ãå¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¤Þ¤¿¤®¤Ç¤ÎÏ¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂÎ´¶¤Ï¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¹Ô¤Â¤«¤é¿¤Ó¤Ï¤¤¤¤Êý¤À¤È»×¤¦¡£½ÐÂ¤â¹ç¤¨¤Ð°¤¤´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£½éÆüÂçÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢£±Ãå¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È½®Â¤Ï¹¥´¶¿¨¤Ç¡¢º£¸å¤Ë¸þ¤±Âç¤¤Ê£±¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¸·î¤Î¼ã¾¾£Ó£Ç¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ç¤ÏÍ¥¾¡Àï£±ÏÈ¤Ê¤¬¤é£²Ãå¤ËÇÔ¤ì¡¢Á°Àá¤ÎÊ¡²¬Àµ·îÀï¤Ç¤â½àÍ¥£±ÏÈ¤Ç£µÃå¡£¡Ö¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¼«Ç§¡££²Áö£¹ÅÀ¤Î¾¡Éé¶î¤±¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¡£