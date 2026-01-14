ÊÆ£±£°Ç¯ºÄ¤Ï£´¡¥£±£¶¡ó¤Ë²¼¤²¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó
³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö09:06¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23:06¡Ë¡Ê%¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.522¡Ê-0.010¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.164¡Ê-0.016¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.825¡Ê-0.010¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.849¡Ê+0.002¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.388¡Ê-0.010¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.411¡Ê+0.003¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.717¡Ê+0.009¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.179¡Ê+0.014¡Ë
¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.522¡Ê-0.010¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.164¡Ê-0.016¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.825¡Ê-0.010¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.849¡Ê+0.002¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.388¡Ê-0.010¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.411¡Ê+0.003¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.717¡Ê+0.009¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.179¡Ê+0.014¡Ë
¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª