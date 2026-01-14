¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¶â¤Ï¾å¾º¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¶â¥ªー¥×¥ó ¶â¤Ï¾å¾º¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¶â¥ªー¥×¥ó ¶â¤Ï¾å¾º¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¶â¥ªー¥×¥ó 2026Ç¯1·î14Æü 23»þ18Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)¡ÊNY»þ´Ö08:58¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22:58¡Ë 1¥ª¥ó¥¹¡á4643.30¡Ê+44.20¡¡+0.96%¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¸¶Ìý¤Ï£¶£±¥É¥ëÂæ¸åÈ¾¤Ë¾å¾º¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¸¶Ìý¥ªー¥×¥ó £Î£Ù¸¶Ìý¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡ºÆ¤Ó£¶£±¡¥£µ£°¥É¥ëÉÕ¶á¤Ë¾å¾º ¥¢¥¸¥¢¡¦¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£ÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡á01/14±Ä¶ÈÆü»þÅÀ¡á