¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¤Ï¡È±Ç²è¡É¤Ç¤¢¤ë¡¡¿ùºé²Ö¡ßº£ÀôÎÏºÈ¤Î²ñÏÃ·à¤òìÔÂô¤ËÅ¸³«
¡¡º£ÀôÎÏºÈ¤¬µÓËÜ¤È´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬1·î14Æü¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£¿ùºé²Ö¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Áê¼êÌò¤Ë¤ÏÀ®ÅÄÎ¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇºîÉÊ¤Ø¤Î¿®ÍêÅÙ¤¬Áý¤¹²¬»³Å·²»¤¬¤ª¤ê¡¢º£Àô´ÆÆÄ¤Î¡ØÂà¶þ¤ÊÆü¡¹¤Ë¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¤ò¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿ÆâËÙÂÀÏº¤¬²Ã¤ï¤ë¡£¤³¤ÎºÂÁÈ¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Ì±Êü¤Î¥×¥é¥¤¥àÂÓ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ïµ×¡¹¤Ë¹¶¤á¤¿»ÑÀª¤òÇö¡¹¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Âè1ÏÃ¤ò´Ñ¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ï³Î¿®¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯¡È±Ç²è¡É¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¡È±Ç²è¡É¤È¡È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡É¤ò³Ö¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Æ¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤ëÇÞÂÎ¤ä¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Î°ã¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£°ìÀÎÁ°¤Ê¤é»£±Æ¤µ¤ì¤ëµ¡ºà¤Î°ã¤¤¤ä¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿½Ð±é¤¹¤ë±é¼Ô¤Î°ã¤¤¤Ê¤ó¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿º¹°Û¤â¤º¤¤¤Ö¤ó¼è¤êÊ§¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤Ï¤äÎ¾¼Ô¤Î¶èÊ¬¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÊØµ¹Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£°ì±þÉ®¼Ô¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢±Ç²è¤Ç¤Ï±é½Ð¤ò¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏµÓËÜ¤ò½Å»ë¤·¤Æ´Ñ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ÏÊÌ¤Ë¸Ä¿Í¤Î¹¥¤ß¤ÎÈÏáÆ¤ÎÏÃ¤À¡£
¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë²¿¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡É¤È³ç¤é¤ì¤ëÏÈÁÈ¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬Æ²¡¹¤È¡È±Ç²è¡É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£µÕ¤Ë¡È±Ç²è¡É¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ç¡È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡É¤ò¤ä¤ë¤È¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ÈÈãÈ½Åª¤ÊÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤â¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤ÊÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÊª¸ì¤ò¸«¤»¤ë¡×¡Ö±é¼Ô¤ò¸«¤»¤ë¡×¡Ö¶õ´Ö¤ò¸«¤»¤ë¡×¡Ö¥À¥¤¥¢¥í¥°¤äÂæ»ì¤ò¸«¤»¤ë¡×¡Ö¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤ò¸«¤»¤ë¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¤³¤ì¤é¤Î¤É¤ì¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢1¤Ä¤Ç¤â2¤Ä¤Ç¤âÁ´Éô¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¤É¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¸«¤»¤ë¤Î¤«¤Ï¾ï¤Ë¼«Í³¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤Î¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ¤Î¾ì¹ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ïº£ÀôºîÉÊ¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ö¥À¥¤¥¢¥í¥°¤äÂæ»ì¤ò¸«¤»¤ë¡×¤³¤È¤ò¼ç¼´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡Ö¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¡×¤ò¸«¤»¤Ä¤Å¤±¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¡È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡É¤¬Êª¸ì¤Î±¿¤Ó¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤ò¼çÎ®¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¿åÍËÆü¤ÎÌë¤Î1»þ´Ö¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯Æü¾ïÅª¤À¤±¤ì¤É¤â¡Ö¼Â¤Ï¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÈóÆü¾ï¡×¤ò¡¢¶Ë¤á¤Æ¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¸«¤»¤ë¡£¤Ê¤ó¤ÈìÔÂô¤Ê¡£
¡¡¿ùºé±é¤¸¤ëÅÚÅÄÊ¸ºÚ¤Ï¾®Àâ²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È»×¹ÍÀ°Íý¡É¤Î¤¿¤á¤Î¥Îー¥È¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÁ°Äó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¿¨¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥É¥é¥ÞÁ°È¾¤ÏÈà½÷¤ÈÀ®ÅÄ±é¤¸¤ëÈþÍÆ»Õ¤Îº´Çì¤æ¤¤ª¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤ë¡£¿¼Ìë¤Î¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー――´ñ¤·¤¯¤âº£Àô¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¿ùºé²Ö¤Î»£µÙ¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ¤â¡¢¿ùºé¤¬¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤Ë¹Ô¤¯¥¨¥Ô¥½ー¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ïº£Àô¤ÎÃ´Åö²ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾¾°æÂç¸ç¤ÎÃ´Åö²ó¤À¤Ã¤¿――¤Ç¡¢THEE MICHELLE GUN ELEPHANT¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿2¿Í¤¬¡¢°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤Î¤«¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Î¥Èー¥ó¤Ç¡¢º´Çì¤ÎÈþÍÆ¼¼¡¢º´Çì¤Î²È¤ÇÂÐÏÃ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢²¬»³±é¤¸¤ëÁáÀ¥¾®ÂÀÏº¤È¤ÎÃ»¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤ä¡¢Ê¸ºÚ¼«¿È¤ÎÎø°¦¤ËÂÐ¤¹¤ë»×°Æ¤ò¤Ä¤Ê¤®¤È¤·¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Ï¾®Àâ²È¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÆâËÙ±é¤¸¤ë»³ÅÄÀþ¤È¤Î¥·ー¥¯¥¨¥ó¥¹¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¡¢Ê¸ºÚ¤È¤¤¤¦¼ç¿Í¸ø¤Î¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿ÎØ³Ô¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¿Í¤È¤Ê¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó°ì´Ó¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë¿ùºé¤Î»ëÀþ¤¬¡¢Èà½÷¤ò°µÅÝÅª¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤â¡¢°µÅÝÅª¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¡×¡¢¤Î¥ê¥º¥à¡¢¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¡È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë1¥¯ー¥ë¤ÎÊ£¿ô¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤·¤Æ²¿¤«¤·¤é¤ÎÏ¢Â³À¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£Àô¤ÎµÓËÜ¤ò¡¢º£Àô¼«¿È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»³²¼ÆØ¹°¤È»³ÅÄÂî»Ê¡Ê¡Ø1ST KISS ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥¹¡Ù¤Î½õ´ÆÆÄ¤À¡Ë¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¯¡£Èà¤é¤ÏÇ¡²¿ÍÍ¤Ë¡È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡É¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤·¤Ê¤¬¤éÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
