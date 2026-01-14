¡Ö¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤ÆÄ©Àï¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¸å²ù¤¹¤ë¡×¥È¥Ã¥×¾º³Ê¢ªÂ¨³¤³°¤Ø! ²£ÉÍFC¤Î18ºÐDFÄÑñ¥ÂÀ¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ
¡¡²£ÉÍFC¤Ï14Æü¡¢DFÄÑñ¥ÂÀ¤¬¥²¥ó¥È(¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô)¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¡£¥²¥ó¥ÈÂ¦¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Çã¼è¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÑ¤Ï²£ÉÍFC¥æ¡¼¥¹¤Ç10ÈÖ¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ä¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤ò»ý¤ÁÌ£¤È¤·¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯12·î9Æü¤Ë2026¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³ÊÆâÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£·î8Æü¤Ë³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥²¥ó¥È¤Ï¸½ºß¥ê¡¼¥°Àï8°Ì¡£¸µ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎMF°ËÆ£ÆØ¼ù¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üDFÄÑñ¥ÂÀ
(¤Ä¤¯¤À¡¦¤½¤¦¤¿)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2007Ç¯8·î28Æü(18ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¿ÀÆàÀî¸©
¢£·ÐÎò
¥¯¥é¥¤¥à¥¤¥ì¥Ö¥óSC-²£ÉÍFC Jr¥æ¡¼¥¹-²£ÉÍFC¥æ¡¼¥¹
¢£Ç¯ÂåÊÌÂåÉ½Áª½ÐÎò
U-15¡¢U-16¡¢U-17ÆüËÜÂåÉ½
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Öº£Ç¯¥æ¡¼¥¹¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡¢ÄÑñ¥ÂÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎKAA¥Ø¥ó¥È¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤À¥Á¡¼¥à¤Ë²¿¤â¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢ÀµÄ¾¤È¤Æ¤âÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤é6Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥æ¡¼¥¹»þÂå¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤«¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ø³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ì´¡£¤½¤ÎÆó¤Ä¤Î´Ö¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ÏÅú¤¨¤ò½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯Îð¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¡Ø¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤ÆÄ©Àï¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¡¢¸å²ù¤¹¤ë¡Ù¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢ÉÔ°Â¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Æ¨¤²¤º¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÄ©Àï¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤òËá¤¡¢¤è¤ê²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
