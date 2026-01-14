¡ÚZARA¤ÎÃÍ²¼¤²¡Û¤ËÂç¥Ã´¶¼Õ¡¢¡¢¡ª 40¡¦50Âå¤¬Ãå±Ç¤¨¤ë¡Ö¤¤ì¤¤¤á¥»ー¥¿ー¡×
¡ÖÅß¥³ー¥Ç¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ãå±Ç¤¨ÎÏ¤Î¹â¤¤¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Î¡Ö¤¤ì¤¤¤á¥»ー¥¿ー¡×¡£¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ñー¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¹¥«ー¥ÕÉÕ¤¤Ê¤É¡¢¥»ー¥ë²Á³Ê5,000±ß°Ê²¼¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥»ー¥¿ー¤ò¤´¾Ò²ð¡£°ìÅÀÅêÆþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç²Ú¤ä¤°¥»ー¥¿ー¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Åß¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡£
¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤ÎÅß¥³ー¥Ç¤¬Ãå±Ç¤¨¤ë¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ñー¥ëÉÕ¤¥»ー¥¿ー
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ñー¥ëÉÕ¤¥½¥Õ¥È¥¿¥Ã¥Á¥»ー¥¿ー¡×\1,790¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
Âç¾®¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ñー¥ë¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥»ー¥¿ー¤Ï¡¢°ìÅÀÅêÆþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¾åÉÊ¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¤Ç¤¤½¤¦¡£Èþ¤·¤¤¶ÊÀþÈþ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¥Ã¥¯¤È¡¢Äø¤è¤¯¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Î¤¢¤ëÂµ¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¤¤¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤Ë¡£¥»ー¥¿ー¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê´¶¤¬¥»ー¥Ö¤µ¤ì¡¢¤¤ì¤¤¤á¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤ÎÁêÀ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£