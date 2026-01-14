Homecomings¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¼çÂê²Î¡Öknit¡×¥Þ¥¤¥Ê¥¹17ÅÙ¤ÎÀã¸¶¤Ç»£±Æ¤·¤¿MV¸ø³«
Homecomings¤¬¡¢ËÜÆüÇÛ¿®³«»Ï¤Î¿·¶Ê¡Öknit¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢2026Ç¯1·î14ÆüÊüÁ÷³«»Ï¤Î¿·¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â´Þ¤á¤¿¿§¤ó¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÎÎø°¦¡É¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÀÊÌ¤ò¸ÂÄê¤·¤Ê¤¤¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
MV¤Ë¤Ï¡¢¾öÌî¡ÊVo¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤È¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¡¢Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤ëÀã¸¶¤È¤½¤³¤Ëº¹¤¹¸÷¤¬¡¢Åß¤È½Õ¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Öangel near you¡×¤ä¡Öevery breath¡×¤Ç¤âHomecomings¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À°æ¾åÀÄ¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆHomecomings¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãI¡Çm not ok. you¡Çre not ok. and that¡Çs ok.¡ä¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢YUNA¡ÊDr¡Ë¡¢´Øº¬»Ë¿¥¡ÊB¡Ë¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¡Öknit¡×
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://homecomings.lnk.to/knit
¢¡Homecomings¡Öknit¡×¥·¥§¥¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
»²²ÃÊýË¡¡§
³Æ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜ³Ú¶Ê¤òºÆÀ¸¡£
X¤â¤·¤¯¤ÏInstagram¤Ë¤Æ¶¦Í¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ú#¥Û¥à¥«¥ßknit¡Û¡Ú#Åß¤Î¤µ½Õ¤Î¤Í¡Û¤Î2¤Ä¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ¡£
±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È²èÁü¤òÅºÉÕ¤·¡¢É¬Í×¾ðÊó¤òµÆþ¤·¤Æ±þÊç´°Î»¡£
±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î14ÆüAM0:00¡Á2026Ç¯1·î28Æü23:59
ÆÃÅµ¡§Homecomings¥á¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼
¢£¿·¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¿åÍË22»þÊüÁ÷
½Ð±é¡§
¿ùºé²Ö
À®ÅÄÎ¿¡¡ ²¬»³Å·²» ¿åÂôÎÓÂÀÏº ÌîÆâ¤Þ¤ë »ÖÅÄºÌÎÉ
ÁÒÍªµ® 胗½ÓÂÀÏº ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ
ÆâËÙÂÀÏº ÎÓÍµÂÀ ²Ï°æÀÄÍÕ ¶Üß·¶½¿Í¡¡¤Û¤«¡¡
µÓËÜ¡§º£ÀôÎÏºÈ
²»³Ú¡§¥²¥¤¥ê¡¼°²²°
¼çÂê²Î¡§Homecomings¡Öknit¡×(IRORI Records / PONY CANYON)
´ÆÆÄ¡§º£ÀôÎÏºÈ¡¡»³²¼ÆØ¹°¡¡»³ÅÄÂî»Ê
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÂçÁÒ´²»Ò¡¡Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡³ÑÅÄÆ»ÌÀ »³ÆâÍ·¡¡
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ»ºäÃéµ×
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON¡¡Lat-Lon
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
https://www.ntv.co.jp/fuyunonankasa/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡¡
https://x.com/fuyunonankasa
ÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¡¡
https://www.instagram.com/fuyunonankasa
ÈÖÁÈ¸ø¼°TikTok¡¡
https://www.tiktok.com/@fuyunonankasa
◾️¡ãHomecomings Tour 2026 I¡Çm not ok. you¡Çre not ok. and that¡Çs ok.¡ä
2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡ËµþÅÔ¡¦KYOTO MUSE
OPEN 18:00 / START 19:00
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡ËÀÐÀî¡¦¶âÂôvanvan V4
OPEN 16:30 / START 17:00
2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¦ÇßÅÄShangri-La
OPEN 18:30 / START 19:00
2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹áÀî¡¦¹â¾¾ Sound space RIZIN¡Ç
OPEN 16:30 / START 17:00
2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬ BEAT STATION
OPEN 16:00 / START 17:00
2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚSPiCE
OPEN 16:00 / START 17:00
2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° JAMMIN¡Ç
OPEN 18:00 / START 19:00
2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ Darwin
OPEN 16:30 / START 17:00
2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦LIQUIDROOM
OPEN 18:00 / START 19:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
STANDING 5,500±ß
³Ø³äSTANDING 4,000±ß
https://w.pia.jp/t/homecomings-tour2026/
¤ªÌä¹ç¤»¡§HOTSTUFFPROMOTION 050-5211-6077
´ë²èÀ©ºî¡§Second Royal Records / ¥«¥¯¥Ð¥ê¥º¥à / HOT STUFF PROMOTION
¶¨ÎÏ¡§PONY CANYON
