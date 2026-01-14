ÊÆ·Ð¾ïÀÖ»ú9.2¡ó¸º¡¡7¡Á9·î´ü¡¢2´üÏ¢Â³½Ì¾®
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤¬14ÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯7¡Á9·î´ü¤Î³°¹ñ¤È¤Î¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢Åê»ñ¤Î¼è°ú¾õ¶·¤ò¼¨¤¹·Ð¾ï¼ý»Ù¤ÎÀÖ»ú³Û¡Êµ¨ÀáÄ´À°ºÑ¤ß¡Ë¤Ï2264²¯¥É¥ë¡ÊÌó35Ãû9Àé²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢Á°´ü¤è¤ê9.2¡ó¸º¤Ã¤¿¡£ÀÖ»úÉý¤Î½Ì¾®¤Ï2´üÏ¢Â³¡£
¡¡ÇÛÅö¤äÍø»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿Âè1¼¡½êÆÀ¼ý»Ù¤¬52²¯¥É¥ë¤Î¹õ»ú¤ËÅ¾´¹¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢Á´ÂÎ¤ÎÀÖ»úÉý¤Î½Ì¾®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£Á°´ü¤ÎÂè1¼¡½êÆÀ¼ý»Ù¤Ï57²¯¥É¥ë¤ÎÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿¡£¥â¥Î¤ÎÀÖ»ú¤Ï1.1¡ó¸º¤Î2673²¯¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¹õ»ú¤Ï10.7¡óÁý¤Î891²¯¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ð¾ïÀÖ»ú¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤ËÀê¤á¤ëÈæÎ¨¤Ï2.9¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢Á°´ü¤Î3.3¡ó¤«¤é½Ì¾®¤·¤¿¡£