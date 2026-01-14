¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´ü¤ÎÁÞÆþ²Î¡ªB¾®Ä®¤Î¿·¶Ê¡ÖB¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ÏÂçÀÐ¾»ÎÉ
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´ü¤ÎÂè1ÏÃ¤ÎÁÞÆþ²Î¤Ç¤¢¤ë¡ÖB¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°CD Vol.5¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¤·¤¿¡£CD¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¡ÖB¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×¤¬1·î15Æü£°»þ¤è¤ê³Æ¼ï²»³Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÍÇÏ¤«¤Ê¡¢¹õÀî¤¢¤«¤Í¡Ä¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÂè3´ü¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¡ÖB¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×¤Ï¡¢Âè1´ü¤Î·àÃæ²Î¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥µ¥¤¥ó¤ÏB¡×¤Çºî»ì¡¦ºî¶Ê¤òÌ³¤á¤¿ÂçÀÐ¾»ÎÉ¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎB¾®Ä®¤È¤Ï°ã¤¦°ìÌÌ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÉÁ¤²¼¤í¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö°áÁõ¤ÎB¾®Ä®¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°CD Vol.5¤Ë¤Ï¡ÖB¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Á¥§¥¥Á¥§¥ LOVE ME¡×¡ÖMY WILL¡×¡Ö¥¥ß¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ò¼ýÏ¿¡£¤³¤Î3¶Ê¤Ï¡¢¥ë¥Ó¡¼¡¢ÍÇÏ¤«¤Ê¡¢MEM¤Á¤ç¤Î3Ì¾¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ê¡¢YouTube¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢4·î8Æü¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯Vol.3¤ÎCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤â·èÄê¡£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°CD Vol.5¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÆ±»þ¤ËÍ½Ìó¡¦¹ØÆþ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ë¡¿ÍÊÌ¤Î¸ÂÄêÆÃÅµ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥ë¥Ó¡¼Ìò¡§°Ë¶ð¤æ¤ê¤¨
B¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ï¡¢º£¤ÎB¾®Ä®¤À¤«¤é¤³¤½²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î³Ð¸ç¤ä±Ô¤¤µ±¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âè£³´ü¤Î¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤È¶¦¤Ë³ú¤ßºÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤è¤ê¿¼¤¯À¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢²Î»ì¤ËÀ±¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡ª²Î³ä¤ê¤äB¾®Ä®¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â´Þ¤á¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤°ì¶Ê¤Ç¤¹¡ª
¢£ÍÇÏ¤«¤ÊÌò¡§ß¯¤á¤°¤ß
¡È¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤¬¡¢¤³¤¦¤âÊª¸ì¤È¶¦¤ËÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤È¤Ï¡£¡Ö¥µ¥¤¥ó¤ÏB¡×¤ÈÂÐ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼çÂê²Î¤ò¤âÆ§½±¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤µ¤¹¤¬ÂçÀÐ¤µ¤ó¡¦¡¦¡¦¡ª¡ªæÊ¤ê¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÜ²»¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿²Î»ì¡£¤½¤Î²Î¤¤Ê¬¤±¤â½¨°ï¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤ÆÄº¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£MEM¤Á¤çÌò¡§Âçµ×ÊÝÎÜÈþ
¤³¤ì¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡Ö¥µ¥¤¥ó¤ÏB¡×¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¥½¥ó¥°¤À¤Ê¤È¡¢»ä¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤ËÁ´¿¶¤ê¤·¤¿¡Ö¥µ¥¤¥ó¤ÏB¡×¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¡ÖB¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×¤Ï¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æµ±¤¯À¸¤ÍÍ¤òÉ½¤·¤¿¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ì´¸«¤ë²Ä°¦¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿»Ò¤¬¡¢²¿¤«Âç¤¤ÊºÃÀÞ¤ä³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÇç¤¤¤¢¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡Ä¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò»×¤ï¤ºÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢ÁÛÁüÎÏ¤òÁß¤Î©¤Æ¤ë¶Ê¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÖB¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¡ÖB¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÂçÀÐ¾»ÎÉ
¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÂè3´üÁÞÆþ²Î¡¢B¾®Ä®¤Î¿·¶Ê¡ÖB¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×ºî»ìºî¶Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤ÎÆü¤ÎB¾®Ä®¤¬²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì´¤ò¡¢ºÆ¤ÓÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¿·À¸B¾®Ä®¤¬¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ´¶¤Ç¡¢¾¯¤·Âç¿Í¤ÊB¾®Ä®³Ú¶Ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤²¼¤í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥µ¥¤¥ó¤ÏB¡×¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢²Î»ì¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È»Å³Ý¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
