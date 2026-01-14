2段階開閉で荷物を出し入れしやすい！かご付き台車
サンワサプライ株式会社は、積荷重量約300kgに対応し、荷物の出し入れと運搬がスムーズに行える台車「CART-FA13GY」を発売する。左右に取っ手が付いており、安定してどちら向きでもハンドルを握って移動できる。かごの四面のうち一面は網のストッパーを操作することで2段階の高さで開閉できる。本体の荷台の四隅は衝突してもキズ付きにくい丸みを帯びた構造をしており、安全に使用できる。工場や物流での使用に最適だ。
■荷物・資材の運搬に便利なかご付き台車
ステンレス製のかごが付いた台車。大きな荷物だけでなく、細かい荷物も運ぶことができる。
■荷物を出し入れしやすい2段階開閉
かごの四面のうち一面は、網のストッパーを操作することで2段階の高さで開閉できる。全体を開くだけでなく半分の高さでも開閉できるため、荷物の出し入れがスムーズに行える。
■荷物を安定して運べるすべり止め加工
荷台の底部分にはすべり止めの凹凸加工が施されている。底部分の４か所にすべり止めのゴムも付いているので、荷物を安定して運べる。
■太くて安定したハンドルを左右に搭載
太くて安定したハンドルを採用している。網かごよりも内側にハンドルがあるので、手をケガすることなく安全に使える。ハンドルが本体の左右に付いているので、どちら向きでもハンドルを握って移動することができる。
■直径120mmキャスターを採用
段差を乗り越えやすく、少しの力で移動できる直径120mmのキャスターを採用している。
■積荷重量は約300kg
積荷重量は約300kgに対応しているので、一度にたくさんの荷物を運べる。
■固定鉄板で揺れにくく補強
荷台の四隅は三角形の固定鉄板で補強されており、安定して揺れにくい設計になっている。
■キャスター部・底面の補強加工
キャスター部・底面の補強加工により、高耐荷重を実現している。
■衝突しても傷つきにくい構造
本体の荷台の四隅は衝突しても傷つきにくい丸みを帯びた構造をしており、安全面を考慮している。
