¼õ¸³À¸¤Ø¤ÎÃÔ´Á¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡¡¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤òÁ°¤ËÌ¾¸Å²°¤Î¹â¹»À¸¤È·Ù»¡´±¤¬±Ø¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤òÁ°¤Ë¡¢Å´Æ»¤Ç¤ÎÃÔ´Á¤ÎÈï³²¤òËÉ¤´¤¦¤È¡¢¹â¹»À¸¤é¤¬Ì¾¸Å²°»ÔÆî¶è¤Î±Ø¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢SNS¤Ç¡Ö#¼õ¸³»þ´ü¤ÏÃÔ´Á¤·ÊüÂê¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿°¼Á¤ÊÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Æî¶è¤ÎJR³Þ»û±Ø¤Ç¤Ï¡¢¶èÆâ¤Î¹â¹»À¸¤é¤¬·Ù»¡´±¤È¤È¤â¤ËÃÔ´ÁÈï³²¤ÎËÉ»ß¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍ¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÃÔ´Á¤Ë¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¹¤°¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×(¹â¹»2Ç¯À¸)
¡Ö·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°½õ¤±¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¼õ¸³¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×(°¦ÃÎ¸©·ÙÆî·Ù»¡½ð ÞÉÌî¸ç»Ê ÃÏ°è²ÝÄ¹)
·Ù»¡¤Ï¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È²»À¼¤¬Î®¤ì¤Æ½õ¤±¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¥¢¥¤¥Á¥Ý¥ê¥¹¡×¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£