¡Ö¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È¡Å²Ð¤ÎÊ´¤È²ÐÃì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð¤Ç²Ð»ö¡¡70ÂåÃËÀ­¤¬»àË´¡¡Âçºå¡¦°¤ÇÜÌî¶è

¡¡1·î14ÆüÌë¡¢Âçºå»Ô°¤ÇÜÌî¶è¤Ë¤¢¤ëÌ±²È¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢70ÂåÃËÀ¤¬ÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡14Æü¸á¸å8»þ5Ê¬²á¤®¡¢°¤ÇÜÌî¶èÊ¸¤ÎÎ¤¤Ë¤¢¤ëÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð¤Ç¡¢¶áÎÙ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤«¤é¡Ö²È¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢2³¬·ú¤Æ½»Âð80Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤Ï¡Ö¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È¤¤¤¦²»¤È¶¦¤Ë²Ð¤ÎÊ´¤È²ÐÃì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢70ÂåÃËÀ¤¬ÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ï¾Ã²Ð¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£