¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×Âè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¤Ï¸¶ºîÉ¾²Á¤òÊ¤¤»¤ë¤Î¤«¡©¡½¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢
2026Ç¯1·î11Æü¡¢¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹á¹Á01¤Ï¡Ö¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ø»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡Ù¤Ï¸¶ºîÉ¾²Á¤òÊ¤¤»¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡Ö¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ï¡¢ºÇ¶¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»¨¤Ë°·¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢ºÇ½ª¾Ï¤Ë¸þ¤±¤¿¸¶ºî¤ÎÉ¾È½¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸¶ºîÌ¡²è¤Ç¤Ï»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¡Ø»àÌÇ²óÞâÊÔ¡Ù¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿Âè3´ü¤¬¡¢º£·î9Æü¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ºî¤Ï¡¢¡Ø½ÂÃ«»öÊÑ¡ÙÄ¾¸å¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢À¤³¦¤Ïº®ÆÙ¤Ø¤ÈÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤ë¡£Êª¸ì¤Ï¡¢¤è¤ê¥À¡¼¥¯¤ÇÆ¬Ç¾ÀïÍ×ÁÇ¤Î¶¯¤¤¿·¾Ï¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¡¢¹õËë¡¦²ÃÌÐ·ûÎÑ¡Ê¤«¤â¤Î¤ê¤È¤·¡Ë¡áæ°º÷¡Ê¤±¤ó¤¸¤ã¤¯¡Ë¤¬»ÅÁÈ¤ó¤À»¦¤ê¤¯¥²¡¼¥à¡Ø»àÌÇ²óÞâ¡Ù¤¬¡¢ÆüËÜÁ´ÅÚ¤òÉñÂæ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¼ç¿Í¸ø¡¦¸×¾óÍª¿Î¡Ê¤¤¤¿¤É¤ê¤æ¤¦¤¸¡Ë¤Ï¡¢½ÉÑµ¡Ê¤¹¤¯¤Ê¡Ë¤Ë¤è¤ëÂçµÔ»¦¤Ø¤Îºá°´¶¤«¤é¹âÀì¤ËÌá¤é¤º¡¢Ä±Áê¡Ê¤Á¤ç¤¦¤½¤¦¡Ë¤È¶¦¤Ë¼öÎî¼í¤ê¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÆÃµé½Ñ»Õ¡¦²µ¹üÍ«ÂÀ¡Ê¤ª¤Ã¤³¤Ä¤æ¤¦¤¿¡Ë¤Ï¾åÁØÉô¤«¤é¸×¾ó¤Î»à·º¼¹¹Ô¿Í¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¡¢2¿Í¤ÎÆÃµéÀïÎÏ¤¬º£¤Ë¤â·ãÆÍ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊüÁ÷½éÆü¤ËÂè48ÏÃ¡Ø¼¹¹Ô¡Ù¤ÈÂè49ÏÃ¡Ø¤â¤¦°ìÅÙ¡Ù¤Î2ÏÃ¤¬°ìµóÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤À©ºî¿Ø¤ÎÁÀ¤¤¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ø¼¹¹Ô¡Ù¤ÎËÁÆ¬¿ôÊ¬´Ö¤Ç¤Ï¡¢¸×¾ó¤¬°ì¸À¤âÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥«¥Ã¥È¤òÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤Ï¢Â³±é½Ð¤ÇµðÂç¤Ê¼öÎî¤ÈÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë²µ¹ü¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë»ê¤ë¡£¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¡¢¹½¿Þ¡¢ºî²è¤Î¤¤¤º¤ì¤â¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤È¸À¤¨¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡Ø»àÌÇ²óÞâÊÔ¡Ù¤ÎºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢ºî¼Ô¡¦³©¸«²¼¡¹»á¤¬½¾Íè¤ÎÇ½ÎÏ¥Ð¥È¥ë¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢Ê£»¨¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²¡¼¥à¤ò¹½ÁÛ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Êª¸ì¤Î¹½À®ÎÏ¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥²¡¼¥à¥ë¡¼¥ë¼«ÂÎ¤¬ËÄÂç¤ÊÊ¸»úÎÌ¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤¬·É±ó¤·¡¢ºî¼Ô¼«¿È¤â¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£Ï¢ºÜÅö»þ¤ÏÈÝÄêÅª¤ÊÉ¾²Á¤¬Áê¼¡¤®¡¢¡ØÅÓÃæ¤ÇÆÉ¤à¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤òÃ´Åö¤¹¤ëMAPPA¤Ï¸¶ºî¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò½½Ê¬Íý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Âè3´ü¤Ç¤ÏÊª¸ì¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤òÂçÉý¤ËÄ´À°¤·¡¢°ìÉô¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò²þÊÑ¤¹¤ë¤È¤Î¥¦¥ï¥µ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¼ÂºÝ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¸å¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÈ¿±þ¤Ï³µ¤Í¹¥É¾¤Ç¡¢10ÅÀËþÅÀÃæ9ÅÀ°Ê¾å¤òÉÕ¤±¤ë»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø¤É¤¦¤»¥ë¡¼¥ë¤Ïºî¼Ô¤Î¤µ¤¸²Ã¸º¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¡Ø¤½¤¦¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ð¥È¥ë¤¬ÌÌÇò¤±¤ì¤ÐOK¡Ù¡Ø¥¢¥Ë¥á¤Ê¤éµß¤¨¤½¤¦¡Ù¤Ê¤É¤È¡¢MAPPA¤Î¼êÏÓ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£Ãæ¤Ë¤ÏÏÃÂê¤ò¹¤²¤Æ¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Îºî²è¤òÈãÈ½¤¹¤ë¼Ô¤Þ¤Ç¤ª¤ê¡Ø³©¸«¤Î¸¶ºî¤ÏÈùÌ¯¤Ê¤Î¤ËMAPPA¤Î¿Àºî²è¤¬ÉÕ¤¯¤Î¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤À¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¿Éíå¤Ê°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢ºî²è¤òÅ°ÄìÅª¤Ë»Å¾å¤²¡¢Êª¸ì¤Î¹½À®¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò°ú¤¤Ä¤±Â³¤±¤ë¸°¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ç¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ê£»¨¤Ê¥ë¡¼¥ëÀâÌÀ¤ÏÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤Ç¥ë¡¼¥ëÀâÌÀ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó»ëÄ°¤Ç¤ÏÆÉ¤ßÀÚ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«²ø¤·¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø¤É¤¦¤»Ã¯¤â¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¤¡Ù¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤ë¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¤¤¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡Ö¡Ø»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡Ù¤ÏËÜÊÔ¤Îºî²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·OP¡Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡Ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø½ÂÃ«»öÊÑÊÔ¡Ù¤ÎOP¶Ê¡ØSPECIALZ¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦King Gnu¤¬ºÆ¤Óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢Âè3´üOP¶Ê¡ØAIZO¡Ù¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¶¯Îõ¤Ê¥ê¥º¥à¤È¹â¤¤ÃæÆÇÀ¤ò»ý¤Á¡¢À©ºîÈñ¤¬ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯Èñ¤ä¤µ¤ì¤¿ºî²è¤À¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î´°À®ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ï½ê¤ËÀ¤³¦ÅªÌ¾²è¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¤Î´Õ¾ÞÂÎ¸³¤òÂç¤¤¯¹â¤á¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë