¡¡Âçºå¡¦¥¥¿¤Î½»Âð¤ÈÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¤ÎÂåÍý¿Í¤é¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢ÉÔÀµ¤ËÅÐµ¤ò½ñ¤´¹¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï£±£´Æü¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤ÎÃË¡Ê£³£´¡Ë¤é£²¿Í¤òÅÅ¼§Åª¸øÀµ¾Ú½ñ¸¶ËÜÉÔ¼ÂµÏ¿¡¦Æ±¶¡ÍÑ¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½êÍ¼Ô¤Î¼ÂºÝ¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÉÔÆ°»º¤ÏÅÐµ¤¬½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤¿¸å¡¢Âè»°¼Ô¤ËÇä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£»ÊË¡½ñ»Î¤ÎÃË¤é¤¬½êÍ¼Ô¤é¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤ÆÉÔÆ°»º¤òÇäÇã¤¹¤ë¡ÖÃÏÌÌ»Õ¡×¤Î¼ê¸ý¤Ç¡¢¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Â¾¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡Ö¥Í¥Ã¥È¥é¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡Ê²ò»¶¡¢»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¡Ë¸µÂåÉ½¤ÎÃË¡Ê£³£³¡Ë¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤ÎÃË¤é¤Ï¶¦ËÅ¡£ºòÇ¯£±·îº¢¡¢Ë¡Ì³¶É¤ËÂÐ¤·¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤Î½»Âð¤ÈÅÚÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½êÍ¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬¥Í¥Ã¥È¥é¥Á¥§¥Ã¥¯¤ËÇäµÑ¤·¡¢½êÍ¸¢¤¬°ÜÅ¾¤µ¤ì¤¿¤È¤¹¤ëµõµ¶¤Î¿½ÀÁ¤ò¤·¡¢ÉÔÀµ¤ËÅÐµ¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡ÅÐµÊí¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÚÃÏ¤ÏÆ±¶èÃæÄÅ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÌÌÀÑ¤ÏÌó£¸£°£°Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£°ì²è¤Ë¸Å¤¤ÌÚÂ¤£²³¬·ú¤Æ½»Âð£²Åï¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Åö»þ¤Ï½êÍ¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤ÎÃË¤ÏÃËÀ¤ÎÂåÍý¿Í¤Î»ÊË¡½ñ»Î¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÉÜ·Ù¤«¤é¡ÖÌ¾µÁ¤¬½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢»öÂÖ¤òÇÄ°®¡£ÃËÀ¤Ë¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤Î¹ØÆþ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤«¤é¡Ö¤³¤ÎÅÚÃÏ¤ÏËÜÅö¤ËÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃËÀ¤ÏºòÇ¯£³·î¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¸µÂåÉ½¤ÎÃË¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢½êÍ¸¢°ÜÅ¾ÅÐµ¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¡£ÃËÀ¤Ï¸µÂåÉ½¤ÎÃË¤ÈÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÛÈ½½ê¤ÏÆ±£µ·î¡¢ÅÐµ¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤òÌ¿¤¸¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÆ±£¹·î¡¢ÅÚÃÏ¤òÊÌ¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ËÇäµÑ¤·¤¿¡£
¡¡»ÊË¡½ñ»Î¤ÎÃË¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤âÂçºå»ÔÆâ¤Î£²·ï¤ÎÉÔÆ°»º¤Ç½êÍ¸¢¤Î°ÜÅ¾ÅÐµ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢°ÜÅ¾Àè¤òÈï¹ð¤È¤¹¤ëÌ±»öÁÊ¾Ù¤¬µ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âºòÇ¯¡¢ÅÐµ¤ò¸µ¤ËÌá¤¹¤è¤¦Ì¿¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
