¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡Û°Â°æ¿ðµª¡¡¶Ë¸Â£Ó·è¤á£±Ãå¤ÇÍ¥½Ð¡Ö»Ä¤Ã¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£¹ÀïÀ§À¯¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£±£´Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡°Â°æ¿ðµª¡Ê£³£²¡á²¬»³¡Ë¤Ï£±£°£Ò¡¢£´¥«¥É¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£±¤Î¶Ë¸Â¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÆ§¤ß¹þ¤à¤È¡¢¹ë²÷¥¿¡¼¥ó¤Ç°ìµ¤¤Ë¤Þ¤¯¤Ã¤Æ²÷¾¡¡£ÄÌ»»£·²óÌÜ¤ÎÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£Æ»ý¤Á¤È¤¢¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö£Ó¤Ï¡Ê£Æ¤ò¡ËÀÚ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÂç²èÌÌ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£»Ä¤Ã¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¡£¡Ö¿¤Ó´ó¤ê¤Ë¥Ú¥é¤òÃ¡¤¤¤Æ¡¢ÂÊ»¤»¤Î´¶¤¸¤Ê¤éÄ¾Àþ¤Ï¿Í¤è¤êÊ¬¤¬¤¤¤¤¡£¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤Ï¥Ð¥Á¥Ã¤È¹ç¤Ã¤ÆÉáÄÌ¡£½àÍ¥¤ÏÀèÆ¬¤ÇÁö¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÁêËÀ£²£¶¹æµ¡¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤â¤Þ¤º¤Þ¤º¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÍ¥½Ð¤Ï£µ¡¢£¶¹æÄú¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥í¡¼¤ÇÍ¥¾¡Àï¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡££²¹æÄú¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¢ÏÈ¤ÏÆâ¤Ë¶á¤±¤ì¤Ð¶á¤¤¤Û¤ÉÍ¥¾¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼½é£Ö¤òÁÀ¤Ã¤ÆÞÕ¿È¤Îº¹¤·¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¤Í¤¸¹þ¤à¡£