¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡ª¡© º´Ìî³¤½®¤¬¡Ö¥Ð¥±¥â¥Î¤¹¤®¤ë¡×Áê¼ê¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡É¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¡É¢ª¶Ã°Û¤Î¡Èµ´¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡É¡ÖÂÎ¶¯¤¹¤®¡×¡Ö½ÅÀï¼Ö¤«¤è¡×
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Þ¥¤¥ó¥Ä 2¡Ý1 ¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î14Æü¡¿¥á¡¼¥ô¥¡¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Ûº´Ìî³¤½®¡¢ÀäÂÐÅÝ¤ì¤Ê¤¤¢ªÁê¼ê¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¶Ã°Û¤Î¡É¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¡É
¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤Îº´Ìî³¤½®¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤ÖºÝ¤ËÁê¼ê¤Ë¶¯¤¯°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤âÅÝ¤ì¤º¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¤â¤é¤¦»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÏÆüËÜ»þ´Ö1·î14Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè17Àá¤Ç¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£ºÇ²¼°ÌÃ¦½Ð¤ò¤«¤±¤¿¾¡¤ÁÅÀ3º¹¤Î¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤Ç¡¢º´Ìî¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
½øÈ×¤«¤éµåºÝ¤Ç¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ëº´Ìî¤Ï¡¢54Ê¬¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÅ¨¿Ø¤Ë¹¶¤á¹þ¤ß¡¢¤½¤³¤Ëº´Ìî¤â²Ã¤ï¤ê¤µ¤é¤Ë¸ü¤ß¤¬Áý¤¹¡£¤¹¤ë¤Èº´Ìî¤ÏDF¥«¥Ä¥Ú¥ë¡¦¥Ý¥È¥¥¥ë¥¹¥¤ËÍÂ¤±¤Æº¸¥µ¥¤¥É¤Î¹â¤¤°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¿¯Æþ¡£¤½¤³¤ØMF¥¤¡¦¥¸¥§¥½¥ó¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£¥Þ¡¼¥¯¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿FW¥Þ¡¼¥ô¥£¥ó¡¦¥Ô¥¢¥ê¥ó¥¬¡¼¤òÇØÉé¤¦·Á¤«¤é¤¦¤Þ¤¯ÂÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥óÊý¸þ¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò³«»Ï¡£¥Ô¥¢¥ê¥ó¥¬¡¼¤¬¸å¤í¤«¤éÄÏ¤ó¤Çº´Ìî¤ÎÆÍÇË¤òÁË¤à¤â¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF¤ÏÅÝ¤ì¤º¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼ç¿³¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤Ç»ß¤á¤é¤ì¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹²£¤Î°ÌÃÖ¤ÇFK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
°ìÏ¢¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆABEMA¤Ç²òÀâ¤·¤¿²òÀâ¤Î±Ê°æÍº°ìÏº»á¤Ï¡Ö½Å¿´¤¬Äã¤¤¡£º£¤Î¥·¡¼¥ó¤â¡¢½Å¿´¤ò²¼¤²¤Æ¾°³î¤Ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èº´Ìî¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¡Öº´Ìî¤¨¤°¡×¡Ö¶¯¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤³¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÂÎ¶¯¤¹¤®¡×¡Ö¥Ð¥±¥â¥Î¤¹¤®¤ë¡×¡Ö½ÅÀï¼Ö¤«¤è¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤Ç°î¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Îº´Ìî¤Ï¡¢13²óÃæ9²ó¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤Ê¤É»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ëµåºÝ¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¡£¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î13»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¾¡Íø¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢»ÃÄê¤Ç16°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë