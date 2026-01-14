¡Ö¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê²ò»¶¡×¡Öµ¿ÏÇ±£¤·²ò»¶¡×¶¦»º¡¦¾®ÃÓ½ñµ¶ÉÄ¹¤¬ÈãÈ½ ¡Ö°ãË¡¸¥¶âÌäÂê¤äÅý°ì¶µ²ñÌäÂê¤Îµ¿ÏÇ±£¤·¤ËÁö¤Ã¤¿¡×
¡¡¶¦»ºÅÞ¤Î¾®ÃÓ¹¸½ñµ¶ÉÄ¹¤Ï14Æü¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢½°µÄ±¡¡È²ò»¶¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ¿ÏÇ±£¤·²ò»¶¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶¦»º¡¦¾®ÃÓ½ñµ¶ÉÄ¹¡Öµ¿ÏÇ±£¤·²ò»¶¤À¡×
¡¡¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤Î½°µÄ±¡²ò»¶¤Î°Õ¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®ÃÓ½ñµ¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö¡È¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê²ò»¶¡É¤À¤È¡£¡Èµ¿ÏÇ±£¤·²ò»¶¡É¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¿È¤Ç¸À¤¦¤È¡¢»Ù»ýÎ¨¤Ï¹â¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬Êª²Á¹âÂÐºö¤ÏÂÇ¤Ä¼ê¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢ÆüÃæ´Ø·¸ÂÇ³«¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬º£¤ÎÀ¯¸¢¤Î¼ÂÂÖ¡£Â¸µ¤Ç¤Ï¼óÁê¼«¿È¤Îµ¿ÏÇ¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÁê¼«¿È¤Î°ãË¡¸¥¶âÌäÂê¤Ç¡¢²æ¤¬ÅÞ¤Î»³ÅºµÄ°÷¤Î»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Î¼ÁÌä¤Ç¡Ø¼«Ì±ÅÞ»ÙÉô¤Ø¤Î¸¥¶â¤Ï»ä¤Ø¤Î¸¥¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2005Ç¯°ÊÍè6400Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤¬¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åý°ì¶µ²ñ¤ÎÆâÉôÊ¸½ñ¡ÈTMÊ¸½ñ¡É¤òÆþ¼ê¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤È¹â»Ô¼óÁê¤ÎÌ¾Á°¤¬32²ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤òÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é½ÅÂç¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çµ¿ÏÇ±£¤·¤ËÁö¤Ã¤¿¡£ÆâÀ¯¤Ç¤â³°¸ò¤Ç¤âÏÀÀï¤ò¶²¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ï¤Ù¤Î»Ù»ýÎ¨¤À¤±¤òÍê¤ê¤Ëº£¤Î¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤òÂÇ³«¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë²ò»¶ÁíÁªµó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£¡ÊABEMA NEWS¡Ë