¡ÖÉ×ÉØ¤È¤â¤Ë¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×67ºÐ¡¦Ï·¸å»ñ¶â950Ëü±ßÃËÀ¤ÎÉÔ°Â
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢²¬»³¸©ºß½»67ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê65ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§²¬»³¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§¼«±Ä¶È¡¦¼«Í³¶È
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§500Ëü±ß
¸½ºß¤Î»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â600Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º350Ëü±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¹ñÌ±Ç¯¶âÉÔÌÀ¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ê¤·
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯¶â¤ä¼ýÆþ¡§Ç¯¶â48Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÉ×ÉØ¤È¤â¤Ë¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÇ¯¶â¼õµë³Û¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ãù¶â¤¬¤¤¤¯¤é¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãù¶â¤¬Äì¤òÆÍ¤¯¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö13Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î·î¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ç¯¶â°Ê³°¤Î¼ýÆþ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤Î¤¿¤áÇ¯¶âÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²È·×¤Ë¤ª¤±¤ë¿©Èñ¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ç¤¤ë¤À¤±¡¢°Â¤¤¤È¤³¤í¤Ç¿©ºà¤òÇã¤¤Êª¤¹¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÊÄÅ¹´ÖºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÈ¾³Û¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°Â¤¤¤â¤Î¤òÇã¤¦¡×¤ÈÀáÌó¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËè·îÍÂÃù¶â¤òÀÚ¤êÊø¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£ÍÂÃù¶â¤â·è¤·¤ÆÂ¿¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Êª²Á¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯¶â¤Î¼õµë³Û¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÇ¯¶â¤Î»ÙµëÆü¤Ë¤Ï¡¢Ëè²óºÊ¤È2¿Í¤Ç¾¯¤·±ó¤¯¤Ø³°¿©¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤«¤Í¤Æ¤Î³°¿©¤Ï¡¢º£¤Ç¤ÏÉ×ÉØ¤Î¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤³Ú¤·¤ß¤Î1¤Ä¡×¤ÈÏ·¸åÀ¸³è¤Î´î¤Ó¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
