Ê¡²¬¡¦µÈÉÙÄ®¤Ç½÷»ÒÃæ³Ø¹»¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤é¡Ö¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡×¤ÈÀ¼¤«¤±¤é¤ì¡¢ÃÇ¤êÎ©¤Áµî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡ÖÁá¤¯µ¢¤ì¡×¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤ë¡¡Ä¾¹¾¤ÎÏ©¾å
¡¡Ê¡²¬¸©·ÙËÁ°½ð¤Ï14Æü¡¢µÈÉÙÄ®Ä¾¹¾¤ÎÏ©¾å¤ÇÆ±Æü¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢¼«Å¾¼Ö¤Çµ¢ÂðÃæ¤Î½÷»ÒÃæ³Ø¹»¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤é¡Ö¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢ÃÇ¤êÎ©¤Áµî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÃË¤«¤é¡ÖÁá¤¯µ¢¤ì¡×¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤ëÀ¼¤«¤±»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤ÇÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï20¡Á30ºÐ¤¯¤é¤¤¤ÎÃæÆù¡£»ç¿§¥À¥¦¥ó¥Ù¥¹¥È¡¢¹õ¿§Ë¹»Ò¡¢Çò¿§¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
