Áá´üÅ·¸õ¾ðÊó¤È¤Ï¡©¡Ö10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¡Ä¡×¸«½Ð¤·µ»ö¤òµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬²òÀâ¡¡Íè½µ20Æü¤«¤é´¨µ¤¤¬µïºÂ¤ë´¨ÇÈ¤Ë¡¡Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤äÀã¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬Ä¹°ú¤¯Í½ÁÛ
1·î14Æü¤Î¿·³ã»Ô¤Ï»þÀÞÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ´¨¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ã¸©½½ÆüÄ®»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤«¤é30¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤ÎÀã¤¬¹ß¤êÀÑÀã¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ºÇ¶á¡Ö10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡Ä¡×¤Îµ»ö¤ò¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤³¤ÎÉ½¸½¤Ë´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐ¹õ¾Ôµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î²òÀâ¤Ç¤¹¡£
¢£Áá´üÅ·¸õ¾ðÊó¤È¤Ï¡©
¤³¤Î¡Ö10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡×¤Î¥ー¥ïー¥É¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬È¯É½¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤³¤³¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¡Ö10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Î¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤Ç¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÎÌ¤ÎÀã¤¬¹ß¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤³¤ÎÉ½¸½¤ò»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÂçÀã¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¿È¹½¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£Íè½µ20Æü¤«¤é´¨ÇÈ¡ÄÈ÷¤¨¤ò¡ª
¤½¤·¤ÆÍè½µ¤Î²ÐÍËÆü20Æü¤«¤é¤³¤ÎÄã²¹¤ÈÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¤¬¸©Æâ¤ò´Þ¤àËÌÎ¦ÃÏÊý¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤ä¤é1½µ´Ö¤Û¤É´¨µ¤¤¬µï¤¹¤ï¤ë´¨ÇÈ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤äÀã¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬Ä¹°ú¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¤¬¶á¤¯¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¹ßÀãÎÌ¤Ê¤É¾Ü¤·¤¤Í½ÁÛ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤ÎÀã¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢È÷¤¨¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
15ÆüÄ«¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤¹¡£Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¾¤«¤é¿·¤¿¤ÊÄãµ¤°µ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Á°Àþ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Á°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢14Æü¤è¤êÂçÉý¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀÆü¤ÏÀã¤òÍÏ¤«¤¹±«¤¬¹ß¤ê¡¢É÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
15ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤Ïº£¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀã¤ä±«¤¬»Ä¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤â»³·Á¸©¶¤Ç¤Ï±«¤äÀã¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤Ï»ß¤ó¤ÇÂ¿¾¯Æü¤¬¤µ¤¹½ê¤â½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À²º¤ä¤«¤Ê¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¤Ç¤·¤Æ¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¶¯¤á¤ÎÀ¾É÷¤Ë¾è¤Ã¤ÆÁ°Àþ¤ËÈ¼¤¦±«±À¤äÍë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÌë¤Ï¹Ó¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£15ÆüÄ«¤Î½àÈ÷
Àã¤«¤¡§»³±è¤¤¡¡Â¿¾¯É¬Í×¤Ê½ê¤â
¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ÎÅà·ë¡§¾å±Û¡¢Ãæ±Û¤ÏÊ¿ÃÏ´Þ¤á²ÄÇ½À¤¢¤ê