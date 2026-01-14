1·î9Æü¡¢¿·³ã»ÔÅì¶èÂÀÊ¿¤Ç»ÔÆ»¤¬Ä¾·ÂÌó5m¡¢¿¼¤µ3.5m¤Ë¤ï¤¿¤ê´ÙË×¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¹ø¤òÂÇ¤Ä¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²¼¿åÆ»´É¤ÎÏ·µà²½¤Ë²Ã¤¨¡¢²¼¿å¤«¤éÈ¯À¸¤·¤¿Î²²½¿åÁÇ¤È¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤¬È¿±þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê²¼¿åÆ»´É¤¬Éå¿©¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º£²ó¤Î´ÙË×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¸¶È¬°ì»ÔÄ¹¤Ï14Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ä

¡Ú¿·³ã»Ô¡¡Ãæ¸¶È¬°ì »ÔÄ¹¡Û
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿»ö¼Â¤ò¡¢»ä¤É¤â¤âÈó¾ï¤Ë½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×

»Ô¤ÏÍèÇ¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤Ë´ÙË×²Õ½ê¤Î²¼¿åÆ»´É¤ò¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¼è¤êÂØ¤¨¤ë¹©»ö¤ò¼Â»Ü¡£

¤Þ¤¿¡¢Î²²½¿åÁÇ¤Ë¤è¤êÉå¿©¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÀßÃÖ¤«¤é25Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë²¼¿åÆ»´É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯ÅÙÃæ¤ËÅÀ¸¡¡¦Ä´ºº¤ò´°Î»¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£

¡Ö³§¤µ¤ó¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊâ¤±¤ëÆ»Ï©¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë³¹¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ËÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×