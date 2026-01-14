IMP.¡¦´ð½Ó²ð¡¢TOBE¤ÎÀèÇÚ¡¦ËÌ»³¹¨¸÷¤«¤é¡Ö´ð¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤¹
7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦IMP.¤¬14Æü¡¢²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·CMÈ¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´ð½Ó²ð¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤¬¡¢ÀèÇÚ¡¦ËÌ»³¹¨¸÷¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤«¤é¤Î¡ÈÆÈÆÃ¤ÊË«¤á¸ÀÍÕ¡É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
IMP.¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡ØHARIASÌôÍÑ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¿·CMÈ¯É½²ñ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¿·CM¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡ÈI'M Perfect.¤È»×¤¦½Ö´Ö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿IMP.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
´ð¤µ¤ó¤Ï¡ÈÁÇ¤¬¤Ç¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡É¤È²óÅú¤·¡¢¡Ö¡ÊËÌ»³¤µ¤ó¤Ë¡Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È¤«¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¡È¤ª¤Þ¤¨¤¢¤ì¤À¤Ê¡¢´ð¡Ê¤â¤È¤¤¡Ë¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¡É¡×¤ÈÀèÇÚ¡¦ËÌ»³¤µ¤ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡È¥é¥¤¥Ö¤äÉñÂæ¤Ç¤Î¥á¥¤¥¯¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¾¾°æÁÕ¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤Ï¡¢¡È¥¡¼¥×ÎÏ¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö²æ¡¹IMP.¤ÎÉñÂæ¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ï·ë¹½¥Ï¡¼¥É¤Ê±éÌÜ¤¬Â¿¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯´À¤ò¤«¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¥á¥¤¥¯¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Ç¡È¥¡¼¥×ÎÏ¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ß¤ó¤Ê°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£ºòÇ¯¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÉñÂæ¡ØIMPACT¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿å¤ò»È¤Ã¤¿»¦¿Ø¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥·¥ã¥Ð¥·¥ã¤Ë¿å¤ò¤¢¤Æ¤é¤ì¤Æ¤â¡¢Êø¤ì¤Ê¤¤¥á¥¤¥¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£