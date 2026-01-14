A»³·Á¤Ë½÷»Ò¥¿¥¤ÂåÉ½¥Áー¥à¤Î¥³ー¥Á¤È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬ÂÓÆ±
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤Ï14Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë½÷»Ò¥¿¥¤ÂåÉ½¥Áー¥à¤Î¥³ー¥Á¤È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î2Ì¾¤¬1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é21Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¥Áー¥à¤ËÂÓÆ±¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¥Áー¥à¤ËÂÓÆ±¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ö¥ó¥³¥ó¡¦¥¢¥Þ¥ê¥ó»á¤È¡¢¥³ー¥Á¤Î¥Êー¥¯¥×¥é¥½¥ó¡¦¥Æ¥£¥é¥µ¥Ã¥¯»á¤À¡£¥¢¥Þ¥ê¥ó»á¤Ï22ºÐ¤Î¼ã¼ê¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Àー¥«¥Æ¥´¥êー¤Î½÷»Ò¥¿¥¤ÂåÉ½¥Áー¥à¤ä¡¢¥¿¥¤¤Î¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤Ç¤â»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥Æ¥£¥é¥µ¥Ã¥¯»á¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¤ÇÄ¹Ç¯¥×¥ìー¤·¤¿¸å¡¢2020Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¢¥ó¥Àー¥«¥Æ¥´¥êー¤ä¥·¥Ë¥¢¤Î½÷»Ò¥¿¥¤ÂåÉ½¥Áー¥à¡¢¥¿¥¤¤Î¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤Ç¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£
¡¡2Ì¾¤Ï¥³ー¥Á¥ó¥°¸¦½¤¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆA»³·Á¤ËÂÓÆ±¡£A»³·Á¤Ï¤³¤Î¹ñºÝ¸òÎ®¤Ë¤è¤ê¡¢¥¿¥¤¤ÈÆüËÜ¤Î¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ÎÈ¯Å¸¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áª¼ê°éÀ®¤ª¤è¤Ó¥Áー¥à¶¯²½¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶¥µ»ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£