µµÍüÏÂÌé¡¡Âç¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÈÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ó¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó2¿Í¡×¡Ö¹ë²Ú¡Á¡×
¡¡¸µKAT-TUN¤ÇÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤ÎµµÍüÏÂÌé¡Ê39¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡µµÍü¤Ï¡Ö¥¬¥©¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇÐÍ¥¡¦·¦ÄÍÍÎ²ð¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£2¿Í¤ÏDMM TV¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö³°Æ»¤Î²Î¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ó¡×¡Ö¹ë²Ú¡Á¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó£²¿Í¡×¡Ö¥«¥â¤È¥È¥é¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¸«¤ì¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤ÏÅÏî´¥À¥¤¥¹¥±»á¤ÎÂç¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖÁ±°¤Î¶ý¡×¤È¡Ö³°Æ»¤Î²Î¡×¡£Ë¡¤ÎºÛ¤¤«¤éÆ¨¤ì¤¿²Ã³²¼Ô¤ËÁÔÀä¤ÊÉü½²¡Ê¤Õ¤¯¤·¤å¤¦¡Ë¤ò¤â¤Ã¤ÆºÛ¤¤ò²¼¤¹Éü½²²°¤Î2¿ÍÁÈ¤òµµÍü¤È·¦ÄÍ¤¬±é¤¸¤ë¡£