¡ÖÀÅÅÅµ¤¤Ç¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¯¡×¢ª ²ò·è¡ª¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û½µ4¤ÇÍê¤ê¤¿¤¤♡¡ÖÍ¥½¨¥¹¥«ー¥È¡×
ÀÅÅÅµ¤¤ÇµÓ¤Ë¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¤¤¿¤ê¤á¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Åß¤Ï¥¹¥«ー¥È¤Ë¥×¥Á¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤¬¤Á¡£¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¤Ê¤é¡¢ÀÅÅÅµ¤¤ò·Ú¸º¤·¤Æ²÷Å¬¤ËÀü¤±¤½¤¦¤Ê¥¹¥«ー¥È¤¬¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¤Ç¤â¥ª¥Õ¤Ç¤â»È¤¨¤Æ¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ¥½¨¥¹¥«ー¥È¤ò¡¢Çä¤êÀÚ¤ìÁ°¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡£
ÀÅÅÅµ¤¤ä¿å¤Ë¶¯¤¤¾åÉÊ¥×¥êー¥Ä¥¹¥«ー¥È
¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¡Ö¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ó¥ó¥Æー¥¸¥¿¥Õ¥¿¥×¥êー¥Ä¥¹¥«ー¥È¡×\2,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥×¥êー¥Ä¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸´¶¤Î¤¢¤ë¥¿¥Õ¥¿À¸ÃÏ¤Î¥¹¥«ー¥È¡£¥Ðー¥¬¥ó¥Ç¥£ー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥ìー¥¸¥å¡¢¥é¥¤¥È¥Í¥¤¥Óー¤È¾åÉÊ¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¤ÊÁ´4¿§¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤¤ì¤¤¤á¤Ë¤âÃå¤³¤Ê¤·¤ä¤¹¤¯¡¢³èÌö¤ÎÉý¤¬¹¤½¤¦¡£¸ø¼°HP¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÎ¢ÃÏ¤ËÀÅÅÅµ¤·Ú¸º²Ã¹©¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µÓ¤Ë¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¡×¡ÖÙû¿å²Ã¹©¤ÇµÞ¤Ê¾®±«¤Ç¤â°Â¿´¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¹â¤¤µ¡Ç½À¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£