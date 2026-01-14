¸µ£Í£Å¡§£É¡¦²ÃÆ£¿´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°ìÉôÊóÆ»¤Ë£Ì£Á£Ð£Ï£Î£Å¡¡£Ç£É£Ò£Ì£Ó¤¬¸ÀµÚ¡¡¡Ö»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¾ÜºÙ¥³¥á¥ó¥È¹µ¤¨¤ë
¡¡£Í£Å¡§£É¤¬½êÂ°¤¹¤ë²»³Ú»öÌ³½ê¡¦£Ì£Á£Ð£Ï£Î£Å¡¡£Ç£É£Ò£Ì£Ó¤¬£±£´Æü¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£Àè·î£³£±Æü¤Ç·ÀÌó¤òËþÎ»¤·¤¿£Í£Å¡§£É¡¦²ÃÆ£¿´¡Ê£²£µ¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£Ì£Á£Ð£Ï£Î£Å¡¡£Ç£É£Ò£Ì£Ó¤ÏÀè·î£²£²Æü¤Ë¡¢²ÃÆ£¤Î¤Û¤«¡¢ÀÐ°æÍö¡¢º´¡¹ÌÚ¿´ºÚ¡¢ÈÓÅÄÛÙ·î¤Î£´¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯Ëö¤ò¤â¤Ã¤Æ£Í£Å¡§£É¤Ç¤Î³èÆ°½ªÎ»¤òÊó¹ð¡££±£´ÆüÉÕ¤±¤Î°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢²ÃÆ£¤È»öÌ³½ê¤Î´Ö¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤ä·ÀÌó½ªÎ»¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Ç§¼±¤ÎÁê°ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È¯É½¤·¤¿À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡Ö³ºÅöµ»öÃæ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö·ÀÌó¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò´Þ¤àÆâÍÆ¤Î¤¿¤á¡¢¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Î¸øÉ½¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£Â³¤±¤Æ¡Ö°ú¤Â³¤£Í£Å¡§£É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£